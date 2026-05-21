川普有意與賴總統通話 梁文傑：中共會不擇手段阻撓對台軍售

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

川習會後，美國總統川普2度表達要跟賴清德總統通話。外媒揭露，中國政府正施壓美國對台軍售，甚至延遲美國國防官員的訪中規劃。陸委會發言人梁文傑今天強調，中共會不擇手段的阻撓美方對台灣的軍售，台美關係的溝通管道還是暢通的，如果有機會對話，賴總統將會反映台灣社會的心聲。

川普繼川習會後表示，要與「治理台灣的人」談話後，20日又再度告訴媒體，將與台灣總統賴清德對話，努力解決台灣問題，這是他1週內第2度表態想與台灣對話。

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英國《金融時報》（Financial Times）則報導，中國正暫緩美國五角大廈最高政策官員的預定訪中行程，藉此施壓川普延後140億美元對台軍售案。

報導引述知情人士指出，美國戰爭部最高政策官員、次長柯伯吉（Elbridge Colby）曾與中方官員討論今年夏天訪中事宜；但北京方面暗示，在川普決定如何處理對台軍售案前，中方無法批准柯伯吉的訪問計畫。

對此，梁文傑在陸委會記者會表示，當然中共會不擇手段的阻撓美方對台灣的軍售。我外交部已經有對外說明了，台美關係的溝通管道還是暢通的，如果有機會對話，賴總統將會反映台灣社會的心聲。

梁文傑指出，賴總統昨天在記者會中也有回答，他會表達台灣並不是所謂區域和平的破壞者，中方的一些軍事威嚇行動才是，這一點我們如果有機會通話的話，當然會清楚表達。

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