谷立言：台灣投資無人機可提升國防且有龐大商機

美國在台協會處長谷立言接受中央社專訪表示，國防特別條例通過是滿足台灣需求重要第一步，期待立院通過剩餘預算，尤其投資無人機有其迫切性，不僅能改變台灣安全，更帶來龐大商機，美企和台企的夥伴關係能在全球無人機領域扮演核心角色。無人機示意圖。（資料照）

美國在台協會處長谷立言接受中央社專訪表示，國防特別條例通過是滿足台灣需求重要第一步，期待立院通過剩餘預算，尤其投資無人機有其迫切性，不僅能改變台灣安全，更帶來龐大商機，美企和台企的夥伴關係能在全球無人機領域扮演核心角色。

立法院8日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限僅匡列新台幣7800億元，其中第一波對美軍購預算上限為3000億元，第二波對美軍購預算上限為4800億元。

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美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今天接受中央社書面專訪指出，美方對立法院通過預算案感到鼓舞，這展現台灣對於取得美國關鍵系統的決心，這些系統在全球有高度需求。非常感謝立法院長韓國瑜以及其他立委在高度內部及外部壓力下，建立跨黨派共識以支持台灣安全。

谷立言強調，此案通過是滿足台灣迫切國防需求的重要第一步。期待立法院能以合作方式，確保國防部要求的剩餘預算也能快速通過，包括無人機、整合式防空與飛彈防禦（integrated air and missile defense）等。

與行政院提出的8年1.25兆元國防特別條例相比，立法院通過的特別條例排除商購及委製案，無人機相關預算遭大幅刪除，外界擔憂將損及台灣國防產業發展。

對此，谷立言直言，台灣對無人機必要投資有其迫切性，且台灣可快速建置這些能力；他也看到台灣業者投入無人機產業的積極意願，「若有市場需求」，美國領導企業樂於與台灣業者進行技術移轉、建立在地供應鏈及共同研發的夥伴關係。若台灣的目標是要以最快速度建立最大化威懾能力，挹注這些優先事項可以讓台灣立即開始生產無人機。

「這些系統的大量生產能對台灣安全產生非常大的改變，更是龐大商機」，谷立言說，全球對可信賴的無人系統的需求高漲下，顯而易見的是，美國企業和台灣企業的夥伴關係能在全球無人機領域扮演核心角色，就像美台在AI和半導體領域的角色。

谷立言強調，中東和烏克蘭揭示戰爭樣態改變，尤其是AI和無人系統扮演的核心角色，代表台灣可以透過精準投資和軍事改革，快速重建兩岸軍事平衡。

他以3點說明台灣建立本土國防產業的重要性，首先是可提高台灣軍隊的防禦系統可得性；第2，台灣不像烏克蘭，沒有與他國共享邊界，因此危機時的補給更具挑戰性，而大量生產彈藥和無人機的能力會展現強大的威懾效果，在最壞情況下，更是巨大的韌性。

第3則是全球對於防衛物資的需求，台灣能有所貢獻，這也給予台灣更多機會去大量生產以及投資在研發能力，進而支持台灣自己的國防需求。

谷立言說，美國依台灣關係法會持續提供台灣自我防衛所需的防衛物資與服務，與此同時，台灣可運用自身先進的工業和科技基礎，保障自身安全。

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