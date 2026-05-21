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    首頁 > 政治

    蘇巧慧推中醫藥發展法 新北中醫師公會前理事長讚：務實有專業

    2026/05/21 17:07 記者黃子暘／新北報導
    新北市中醫師公會前理事長陳建輝分享蘇巧慧長期支持中醫界發展。（蘇巧慧辦公室提供）

    新北市中醫師公會前理事長陳建輝分享蘇巧慧長期支持中醫界發展。（蘇巧慧辦公室提供）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧持續推出「醫界為巧慧加油」系列影片，第八集由新北市中醫師公會前理事長陳建輝分享蘇巧慧長期支持中醫界發展。陳建輝表示，蘇巧慧「真的有把我們的問題放在心上」，在2019年推動「中醫藥發展法」，並爭取國家中醫藥研究所轉型成為國家中醫研究院，幫助中醫藥產業制度化，也整合國家資源，協助產業發展出具台灣特色的中醫藥實證醫學與產學模式。

    蘇巧慧表示，2019年她成功推動「中醫藥發展法」，幫助中醫藥產業發展法制化，她也爭取「中醫藥振興計畫」，提供中醫藥產業五年16.8億元經費支持，她將持續推動中醫藥產業升級，盼「智慧中醫藥科技」成為高齡照護強力後盾，她也會推動中醫藥與數位醫療、精準醫療及再生醫療合作，盼中醫藥的力量融入新北長照服務。

    陳建輝說，「中醫藥發展法」加速中醫藥產業轉型與升級腳步，更為國家資源挹注奠定法制基礎，對中醫藥產業發展有長遠影響；每當中醫界遇到困難，蘇巧慧總是迅速回報處理進度，在推動政策上，也擅長綜整各方意見，提出具體、可行的方向，蘇巧慧團隊的執行力是「務實、理性、有專業」。

    陳建輝指出，蘇巧慧對中醫界遇到的問題能感同身受，並且給予解方，次次拜訪蘇巧慧，都感受到蘇巧慧對中醫界的了解超乎想像，產業界是真的被放在蘇巧慧心上，相信蘇巧慧會用同樣的態度為市民創造更大福祉。

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