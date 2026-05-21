陸軍供售站爆126項缺貨、裁罰6500萬！徐巧芯：官兵衰成白老鼠

立委徐巧芯表示，政府重視第一線官兵不該只做表面功夫。（記者羅國嘉攝）

立法院外交及國防委員會近期審議今年度國防部預算，國民黨立委徐巧芯今（21）日針對「陸軍供售站」多項缺失提出強烈要求改善，徐指該供售站於4月1日營運時，缺貨品項竟高達126項，裁罰金額已超過6500萬元。基層官兵更面臨常服缺貨、配送嚴重延誤等超過七大問題。徐痛批，政府重視第一線官兵不該只做表面功夫，國軍改革也不是剪綵、開記者會就算完成，更不應讓官兵成為應付政策上線的白老鼠。

徐巧芯指出，她始終認為政府應該真正重視第一線官兵在服役期間面對的實際問題，而不是只做表面功夫，尤其陸軍供售站的問題，她先前質詢時就已經提醒過，國軍應該全面檢討整體供售制度與配套，但令人遺憾的是，4月1日營運後，基層官兵實際到現場購買，卻立刻出現大量問題。

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徐巧芯簡易列出收到的陳情，就已經超過七個問題，包括衣服尺寸不齊、品項不足仍未改善；陸軍常服缺貨，4月3日竟被告知要等到6月；部分單位要求保養期間需穿技工服，但供售站未販售；裝甲兵戰車防火服每人僅發兩件，長時間演訓不足，想自費加購也買不到；現場雖有不少運動品牌商品，卻無法用點數折抵，官兵質疑「看得到卻買不到」；商品不給退貨的政策應該要調整；配送嚴重延誤，網路顯示開始配送，但超過兩週還沒收到貨。

徐巧芯表示，這代表的不是單一缺失，而是整體制度、整備與規劃全面不到位。更離譜的是，在4月1日營運時，缺貨品項竟然高達126項，現在才說要加速生產、預計五月底完成。問題是，一個正式營運的供售站，本來就應該在開放前完成完整整備，而不是讓基層官兵成為制度測試的對象。

徐巧芯強調，很多官兵購買的甚至不是什麼額外需求，而是演訓、勤務、保養所必須使用的裝備，結果現在卻是想買買不到、想補不能補，甚至還要自行承擔額外成本，這對第一線官兵公平嗎？此外，目前雖然已經裁罰超過6500萬元，但問題是，營運後所發生的這些問題，究竟有沒有積極改善？否則裁罰了沒改善有什麼用？

徐巧芯再次說，「基層官兵不是拿來應付政策上線的白老鼠、國軍改革也不是剪個綵、開個記者會就算完成。」真正重要的，是第一線國軍能不能在需要的時候，取得他們真正需要的裝備與資源。她會持續追蹤、持續監督，要求保障國軍弟兄的權益。

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