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    首頁 > 政治

    王婉諭選竹縣長或竹北市？ 時力：整體佈局審慎評估中

    2026/05/21 16:58 記者黃美珠／新竹報導
    時代力量黨主席王婉諭（前右）在新竹縣內大小活動趴趴走，年底究竟會選新竹縣長還是竹北市長，備受各界關注。（記者黃美珠攝）

    時代力量黨主席王婉諭（前右）在新竹縣內大小活動趴趴走，年底究竟會選新竹縣長還是竹北市長，備受各界關注。（記者黃美珠攝）

    今天有媒體報導聲稱，民進黨新竹縣竹北市長鄭朝方對於縣長大位之選始終態度曖昧，黨中央有人不耐煩，表示不排除跟時代力量合作，禮讓時力黨主席王婉諭選新竹縣長。時代力量發言人、新竹市議員廖子齊下午公開對外表示，時代力量針對新竹縣竹北市長與新竹縣的整體布局，目前都在審慎評估中。

    她說，2024年王婉諭以時代力量名義，在新竹縣第2選區選立委，在竹北市東區的得票率超過4成，拿下了第一名，這代表時代力量在竹北有一定紮實的民意基礎。

    她揶揄民眾黨昨天徵召前新竹市副市長邱臣遠參選竹北市長是「戲劇效果做得很足」，但社會更想看到的是後續。因為民眾黨近期在各縣市的提名爭議，真的是內部紛擾不斷。

    從新北市長、台中議員的授旗風波，到黨員開除的爭議，提名秩序都還在處理當中。這次徵召走到哪一步？是不是又和新北、宜蘭一樣，最後走向藍白整合？又禮讓國民黨！外界其實都還是會持續觀察。

    時代力量發言人廖子齊揶揄民眾黨徵召邱臣遠選竹市長是「戲劇效果做很足」。（時代力量提供）

    時代力量發言人廖子齊揶揄民眾黨徵召邱臣遠選竹市長是「戲劇效果做很足」。（時代力量提供）

    時代力量黨主席王婉諭。（記者廖雪茹攝）

    時代力量黨主席王婉諭。（記者廖雪茹攝）

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