沈伯洋拋南港「藍綠廊道」願景 何孟樺盼「港湖縫合」也須重視

何孟樺認為，認為「南港、內湖」兩行政區之間的縫合也必須重視。（記者孫唯容攝）

九合一大選在年底即將舉辦，民進黨徵召立委沈伯洋，挑戰現任台北市長蔣萬安，沈伯洋不僅面對媒體聯訪侃侃而談，更時常上網「海巡」直面網友各種問題給予解答，有網友在Threads平台上提出「想知道沈伯洋，對於台北市南港區有什麼想像？」釣出沈伯洋親自回覆，他強調，南港擁有大片土地，有條件做認真做「藍綠廊道」，成為南港的辨識度。對此，在地議員何孟樺表示，過去在議會她長期推動南港藝文廊帶，期待擴大台北流行音樂中心的週邊效應，與沈伯洋的廊帶概念不謀而合，她也認為「南港、內湖」兩行政區之間的縫合也必須重視。

沈伯洋表示，南港最大的本錢是一邊山、一邊河，市民大道一路過來，中段能活化的點不多，但「南港反而留下大片完整的土地，跟早就飽和的市中心很不一樣」，所以它有條件認真做一條河—街—山的藍綠廊道，這會是自然意義上南港真正的辨識度。

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沈伯洋說，但問題在「人」，由於早期對南港的規劃，仕紳化已經是現在的態勢，住宅供給又趕不上。南港人口成長潛力其實很高，所以更該把SH model撐起來，別讓高價宅主導。不然會跟內湖一樣，形成辦公孤島（晚上空）。現在政策是TOD（大眾運輸導向）發展，但生活圈沒連起來（不夠密），所以如果從這個面向考量，先「縫」比「開發」更重要。而歷史上，南港人文點有點分散，舊莊茶、煤礦，再加上新的北流，要連起來更困難，更需要一些創意。

沈伯洋直言，所以順序會是，先補居住，還有老宅延壽做一些智慧美化，把步行縫合需要同時設計，再重整公車路網（尤其往山那一側的淺山聚落），最後才做得出「人願意停留」的藍綠廊道，如果再搭配他在研究的台北登山計畫，廊道就更有意義，還是需要IBA那樣的平台先好好蒐集民意，再來修正整體願景。

針對該規劃，台北市議員何孟樺也認同，沈伯洋的概念完整清楚，也相當貼合南港的地理條件，令人相當期待。她過去在議會長期推動南港藝文廊帶，期待擴大北流的週邊效應，與沈柏洋的廊帶概念不謀而合，但在如何與發展現況接合上，仍需要更細緻的規劃。例如，但以南港狹長的地理空間，都會縫合不能只仰賴步行空間，自行車會是更有延展性的載具，也必須重視港湖間的縫合。

何孟樺也說，南港可供建設社宅的公有地基本上已經用盡，目前已經有小彎、東明、經貿、中南與南港機廠，未來還有玉成、機廠二期、東新還有中央的光華好室等社宅陸續完工，如果要繼續擴大社宅，恐怕得從公辦都更帶動產專區開發，或EOD老舊校舍、公有建築更新的角度來構思。

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