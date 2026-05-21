環保流氓李四川胞弟李賜福認罪！周軒：黃國昌昔4度護航雙標

政治工作者周軒。（資料照）

政治工作者周軒今（21日）發文批評，藍、白陣營過去全力護航的新北市長參選人李四川胞弟、涉嫌恐嚇取財的「環保流氓」李賜福，昨在法庭上正式認罪，坦承長期魚肉鄉民、以暴力恐嚇取財高達500多萬元，更一度造成屏東小琉球陷入垃圾圍島危機。沒想到有民眾黨新北市議員參選人今翻出4年前立委蘇巧慧妹妹、蘇巧純早已澄清未參與的標案進行抹黑攻擊，質疑根本是企圖幫犯罪集團轉移焦點。

周軒今日發文指出，事實上，桃園市政府早在4年前就公開澄清，蘇巧純經營的「二三設計」公司完全沒有投標桃園市總圖標案，僅是參與營造公司在總圖內設置的多媒體設施。當時蘇巧純團隊的合作對象是得標廠商的下游廠商，這是原廠商在專業考量下，自行尋找團隊合作，沒有將標案轉包。

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更重要的是，蘇巧慧的妹妹蘇巧純曾榮獲國際設計大獎，時常受邀擔任國內外各大獎項的評審，卻每逢選舉就淪為攻擊目標。

周軒大酸，「我實在很訝異，黃國昌看待『李四川的犯罪家人』和『蘇巧慧的得獎家人』，竟然有如此巨大的雙重標準。」

回顧過去，當李賜福遭到起訴時，民眾黨主席黃國昌竟前後護航高達4次，包括2月14日「沒有必要因為選舉，把家人其他的事情拿來做政治攻擊，大可不必」、2月15日「選舉就是選賢與能，不是在家族清算鬥爭、株連九族，用家人的事攻擊，對川伯不公平」、2月23日「個人的事不是不能檢驗，但你去牽扯到人家的家人，我覺得已經too much了」，2月28日更痛批綠營「一天到晚朝著候選人家人身上潑髒水，進行政治操作，這種雙標的行為，真的應該要讓我們好好重新省思」。

周軒直言，蘇巧慧與其團隊從未對李四川及其家人進行任何攻擊。但是民眾黨現在選擇替犯罪集團圍事，攻擊在國際上得到大獎的設計團隊，這不是雙標，什麼才叫雙標？這就是黃國昌所說的新政治？

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