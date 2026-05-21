恐嚇勒索清運業者 李四川胞弟李賜福當庭認罪

李四川胞弟李賜福恐嚇取財案屏東地院開庭審理，李賜福在法庭上認罪。（記者李立法攝）

新北市長參選人李四川胞弟李賜福等人假借污染地方之名，以圍船、潑漆及人身威脅為手段，恐嚇琉球鄉垃圾清運業者，勒索每噸六百元「回饋金」，屏東地檢署依恐嚇取財罪、恐嚇危害安全罪將他起訴求處重刑。屏東地院昨天首度開庭，李男與另三名共犯在法庭上全部認罪。

琉球鄉二〇二四年垃圾清運招標案因九度流標，導致垃圾堆積爆量，衝擊全島逾萬鄉民生活與觀光事業，地方怨聲載道，抨擊人謀不臧。屏檢調查後發現，有犯罪集團插手垃圾清運不法情事，查出以李賜福為首的犯罪集團，深諳業者普遍懼怕民眾抗爭，阻礙清運進度，致使清運期程延宕，面臨逾期違約罰款的心理，同時利用地方村民嫌惡心理，向廠商勒索回饋金。

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屏檢追查，二〇二〇年至二〇二三年間，李賜福等人假借污染地方之名，以包圍船隻、潑漆及人身威脅為手段，向琉球垃圾清運業者恐嚇勒索每噸六百元，迫使先後標得垃圾清運案的三家業者分別交付二百四十萬、一百五十萬及一百八十六萬元，共得手五百七十六萬元。

屏檢去年指揮調查局南部地區機動工作站與廉政署南部地區調查組前往琉球偵辦，認為李及同夥林明男犯罪情節重大，向屏東地院聲押獲准，另查出孔姓及林姓二名共犯，今年二月起訴，建請法院對李賜福判處三年六月以上有期徒刑。

檢起訴 求刑3年半

屏東地院昨天召開第一次準備程序庭，李賜福在家人陪同下出庭，李與其他三名共犯對於檢方起訴內容沒有意見，全部坦承犯行，並向法官表示願與被害人和解，受害廠商也同意和解，院方將擇期安排雙方調解。

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