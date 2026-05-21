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    首頁 > 政治

    楊寶楨退黨批霸凌文化 錢康明：我也被民眾黨議員霸凌過

    2026/05/21 12:22 記者洪美秀／新竹報導
    曾任新竹市府發言人的楊寶楨不認同黨內霸凌文化退出民眾黨。（照片取自錢康明粉專）

    曾任新竹市府發言人的楊寶楨不認同黨內霸凌文化退出民眾黨。（照片取自錢康明粉專）

    曾任新竹市府發言人的民眾黨員楊寶楨昨晚宣布退出民眾黨，其退黨理由是不認同黨內的霸凌文化，路線已不同，決定獨立參選。對此，也決定獨立參選新竹市議員的高虹安市府前文化局長錢康明提到，民眾黨的霸凌文化只有在黨內嗎？並點名稱民眾黨籍的竹市議員李國璋、宋品瑩，2023年也是開記者會霸凌他，並提到是當年還是民眾黨籍的高虹安授意，還是民眾黨的霸凌文化一直都在。

    錢康明說，民眾黨從不認錯、道歉、面對司法，偏偏沒骨氣的國民黨還配合。藍白合的立法院不審總預算，卻一直在「因人設事」改法律，最高目標就是癱瘓執政，收拾民進黨。台灣有藍白黨，還需要敵人嗎？市議員是要監督市長和市政府的。不是和市長做「項目合作」的，他也請有「項目合作」的市議員和局處長三思，看看柯文哲的前車之鑑，「天理昭彰、報應不爽」。

    錢康明4月宣布已遷戶籍到新竹市，並決定要參選年底的市議員選舉，對楊寶楨退黨獨立參選，他也心有所感，並提到當年被民眾黨竹市議員開記者會霸凌的過往。

    竹市前文化局長錢康明感嘆，他也被民眾黨竹市議員開記者會霸凌過。（照片取自錢康明粉專）

    竹市前文化局長錢康明感嘆，他也被民眾黨竹市議員開記者會霸凌過。（照片取自錢康明粉專）

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