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    首頁 > 政治

    川普脫口稱處理「台灣問題」 潘孟安：台灣不是麻煩製造者

    2026/05/21 12:17 記者陳政宇／台北報導
    立法院司法及法制委員會審查115年度中央政府總預算案關於總統府主管收支部分，總統府秘書長潘孟安與國安會秘書長吳釗燮兩人一同列席備詢。（記者田裕華攝）

    立法院司法及法制委員會審查115年度中央政府總預算案關於總統府主管收支部分，總統府秘書長潘孟安與國安會秘書長吳釗燮兩人一同列席備詢。（記者田裕華攝）

    美國總統川普受訪提到，「我們與習主席有很好的會面，我們會處理台灣問題（the Taiwan problem）」。對於何謂「台灣問題」，總統府秘書長潘孟安今（21日）表示，台灣不是問題、也不是兩岸麻煩製造者，而美方最重要的原則是兩岸維持現狀，「我想，那個是簡略的語意。」

    川普訪問中國後透露，將針對140億美元軍購案與「目前治理台灣的人」溝通，外界關注是否有「川賴通話」。川普20日在安德魯聯合基地被記者問及，是否有計畫與台灣總統通話時回應，「我會與他談，我會跟所有人談。我們完全掌握局勢。我們與習主席有很好的會面，我們會處理台灣問題」。

    立法院司法及法制委員會今天審查115年度中央政府總預算案關於總統府主管（不含中央研究院）收支部分。國民黨立委洪孟楷質詢時，向潘孟安及國安會秘書長吳釗燮詢及，川普談到會解決台灣問題，「台灣會是個問題嗎？要解決什麼問題？川普講這句話是對的嗎？」

    「台灣不是問題、也不是創造兩岸麻煩的製造者。」潘孟安強調，川普此言是簡略語意，台海議題最重要的原則就是兩岸維持現狀，這不僅是美國的原則，也是台灣目前最希望的狀態。

    洪孟楷追問，未來若賴總統有機會與川普談話，會否正告「這不是台灣問題」？潘孟安回應，當然，台海議題從來不是台灣去創造的，台灣極力維護，而中國才是破壞者。

    隨後，洪孟楷詢問，吳釗燮會給予總統什麼國安建議。吳指出，賴總統已經對外清楚說明，相關建議細節不便透露。

    吳釗燮強調，台灣的立場就是不卑不亢、維持現狀，台灣不是問題，製造問題的絕對不會是台灣，而中國在第一島鏈製造各式各樣的問題，中國才是問題。

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