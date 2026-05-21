賴清德「加碼3歲」跟抄藍育兒補助？ 林沛祥酸割稻尾：講話要算話

立院國民黨團今召開「揭密綠能吃飽、無人機再撈通吃內幕」記者會，國民黨團書記長林沛祥（中）受訪時回應育兒補助等議題。（記者田裕華攝）

因應少子化問題，立法院國民黨團18日提出「0到15歲每月5000元育兒補助」政策；總統賴清德昨也宣布將推動「0到18歲成長津貼」，每人每月5000元。外界質疑是否「跟抄」藍營版本，對此，國民黨團書記長林沛祥今表示，政府願意補救少子化樂觀其成，但難免讓人覺得是在「割稻仔尾」，但他認為，「講話要算話」更重要，並點出少子化辦公室花了幾千億元卻成效不佳，政府也應一併檢討。

林沛祥指出，賴總統主動提出來補助方案來拯救少子化，黨團樂觀其成，但是難免會讓人覺得是不是在「割稻仔尾」？黨團基礎的立基是來自於韓國，過去幾年韓國都是全世界生育率最低的國家，但是他們開始大幅度的去增加生育補助，也因此擺脫生育率全球最後的國家，反而讓台灣變成倒數第一。

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林沛祥表示，根據一項數據顯示，2016年全台新生兒的數字是20萬，那今年可能會跌破10萬，甚至9萬人，這其實是對未來很大的警訊。他強調，那時候提出來的意義是，如果再不做些什麼事，恐怕未來什麼事都不能做，因為沒有未來。

林沛祥說，身為中華民國國民，當然樂見政府針對少子化問題進行補救，但大家也很擔心，政府現在一下說「0到6歲1萬」、一下又說「0到18歲5千」，而這原本就是國民黨提出的政見，如今卻有種被「割稻仔尾」的感覺，確實讓人感到不太舒服，不過也期待政府「講話要算話」，而且政府的其他作為，不是只有給現金而已，還包含生育補助、托育的場所是否準備好等各方面的事情。

林沛祥直言，少子化是國安危機，但為什麼會少子化？主要原因在於年輕人不想生、不敢生、不願意生，在這樣的前提之下，如何讓年輕夫妻成為父母，這一塊需要長期規劃。過去10年，少子化辦公室他忘記是第幾年成立，不過據說已經花了幾千億元預算，但實際成效卻很差，這部分也應該一併檢討。#

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