曝民眾黨中央要求「提名前先道歉」 楊寶楨：不知道要道歉什麼

前民眾黨發言人楊寶楨21日受訪談退黨。（記者張嘉明攝）

民眾黨前發言人楊寶楨20日晚間在臉書發文宣布退出民眾黨，表示不認同黨的霸凌文化，路線已不同，將以無黨籍身分獨立參選台中市東南區市議員。對於民眾黨主席黃國昌說他不願接受黨的提名程序，一直在外放話，楊寶楨今（21）早受訪表示，本來已經要進到機制內，但台中市黨部、黨中央都明確跟她講，要接受黨提名，必須要公開說明、道歉，「但我不知道要道歉的是什麼事情」、「可能要問黃國昌主席他比較清楚」。

外界認為楊寶楨退黨的最後一根稻草是黃國昌在直播節目上說楊寶楨想要道歉；楊寶楨今天表示，之前曾跟台中市黨部主委陳清龍見面，也有打電話給黨秘書長周榆修，表示希望跟他還有黨主席黃國昌見面聊聊，但周榆修表示，電話講就可以，不用見面，最後並未見面；至於黃國昌在直播講的內容雖沒有指名道姓，但很多媒體、網友都聯想到她，因此她覺得需要出來澄清跟回覆。

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而黃國昌今（21）早在直播節目中說，第一次看到有人在臉書宣布要參選，不是透過黨中央的程序，也沒有告知黨，一直在外放話，不願接受黨內的提名程序。

楊寶楨表示，她要選台中市東南區的議員，已經在媒體版面上講一個多月了，並不是第一次表態。至於為什麼要選東南區？主要是因為在舊城區，藍綠結構相較穩定，她希望能給選民有不一樣的選擇。

楊寶楨也說，最初並非她說要選這邊，而是議員江和樹向黨中央推薦，黨內也有評估，但還是希望她本人表達意見。黨提名機制跟規則的確跟4年前有點不一樣，她尊重，但黨中央沒有很明確的說明，是不同的選區逐一開放，也不是所有的選區開放。因此，在江和樹推薦後，她一度在等東南區的提名公告，但遲遲等不到，後來黨中央才說她怎麼都沒有去講。

楊寶楨表示，不是不願意接受黨的提名機制，本來也已經要進到機制內了；但台中市黨部、黨中央都很明確跟她講，若要接受黨提名，必須要公開說明，甚至道歉，「但我不知道要道歉的是什麼事情」、「可能要問黃國昌主席他比較清楚」。若要做什麼優先說明，才有機會進到提名機制的話，「也不用為難彼此」。

楊寶楨說，距離年底選舉剩半年，若還在糾結她要不要出來公開說明、道歉，因此沒辦法提名的話，時間真也不能再拖下去，才決定要獨立參選、退黨。

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