下半年還有出國行程？侯友宜：6月美國招商、後續防汛為主

侯友宜說，6月20幾號會率20家產業到美國芝加哥參加招商展覽，隨行局處將以經濟發展局為主體。（記者黃子暘攝）

新北市長侯友宜任期進入倒數階段，新北市議員顏蔚慈今（21）日在市政總質詢中關心侯友宜下半年是否有出國考察行程？侯友宜說，6月20幾號會率20家產業到美國芝加哥參加招商展覽，隨行局處將以經濟發展局為主體。顏蔚慈進一步關心是否僅剩這個國外行程？侯友宜說，接下來就是汛期，「7、8月我都不敢走」，要加強防汛，最後任期也會秉持衝刺態度，全力把任期「跑完」、「跑好」。

侯友宜說，市政總質詢結束後，他會與產業一起去芝加哥參加招商展覽，預計有經發局、新聞局隨行，會去把新北產品介紹出去，目標很明確；日前的中東招商活動因為戰事未能如期參展，因此產業很期待芝加哥這次機會，這是他任內最後一個出國行程，後面沒有了，下半年要以防汛為主，「7、8月我都不敢走」，幾乎沒有在這段時間離開崗位過

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經發局長盛筱蓉補充，這場招商是美國最大的自動化展，約20家廠商一起去，現場會設新北館。

顏蔚慈追問，下半年如此安排是否與選戰有關？侯友宜馬上表示，「那不是重點」，他是市長，市政才是重點，要拿出賽跑的精神，把最後一段路跑完跑好。

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