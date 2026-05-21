遭盧秀燕「防弊說」惹怒！何欣純開嗆：難道台中無人機勞工都在製造弊端？

立委何欣純指出，台中市長盧秀燕不能用防弊兩個字，用一個要防止貪污這樣子的個藉口，來污名化所有的無人機產業的業者以及所有供應鏈的勞工。（記者張軒哲攝）

台中市議會昨天進行市政總質詢，針對軍購預算及無人機，民進黨議員質疑軍購遭刪除委製及商購，影響無人機發展，台中市長盧秀燕指稱美國部分7800億已通過，其他可放到公務預算，是要避免有人利用國家政策污錢，對此，民進黨台中市長參選人、立委何欣純表示，盧市長所說的「防弊」意思是在指所有全台灣的無人機業者，尤其是關係到台中這麼完整的一個無人機供應鏈的所有業者跟在地員工、在地勞工，他們都是製造弊端的人嗎？

何欣純今早至大雅市場拜票，她受訪表示，盧秀燕過去的態度數變，一下說要支持一兆的軍購案，又說要支持要支持八、九千億，說來說過去，審出來三讀通過的版本是七千八百億。盧市長事後對三讀通過國防軍購條例、軍購案的時候，她沒有任何的表示。她昨天的回應議員的質詢，都是空口說白話，來掩飾自己沒有影響力、掩飾自己的無能為力、掩飾自己對軍購案的態度數變。

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何欣純說，不能用防弊兩個字，用一個要防止貪污這樣子的個藉口，來污名化所有的無人機產業的業者以及所有供應鏈的勞工，這是本末倒置，應該是要正向地來支持行政院所提出來的 1.25 兆的一個國防軍購預算。

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