批藍白立院亂象衝擊台灣未來 賴瑞隆：將當最強守門員

賴瑞隆重批藍白立院亂象，衝擊台灣未來。（記者葛祐豪攝）

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆日前接受寶島聯播網陳東豪主持《寶島強強滾》專訪，節目昨（20）日播出。訪談中，賴瑞隆從財劃法修惡、中央總預算遭杯葛，到國防特別預算遭大砍等議題，闡述高雄在台灣經濟發展、國家安全與民主防線中的關鍵地位，他強調將當最強守門員，並承擔高雄關鍵第四棒、守護大南方。

賴瑞隆表示，在陳其邁市長帶領下，高雄的產業轉型、重大建設與城市品牌快速前進，但藍白卻一再拖累，尤其國民黨立委柯志恩身為智庫執行長時提出的財劃法版本，讓高雄實質損失約200億元，南台灣被迫成為最大輸家，尤其今年高雄捷運工程面臨約103億元的經費缺口，直接影響城市發展。

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賴瑞隆進一步說，從財劃法修惡、中央總預算延宕，到國防特別預算遭刪砍，一連串政治操作都在衝擊高雄未來。

他舉例，大林蒲遷村相關60億元經費遭卡，導致進度受阻；社福及民生建設、國防自主與新興科技發展也都受到波及，「國民黨若真心關心高雄，就不應一邊喊支持地方建設，一邊在立法院阻擋預算」。

賴瑞隆直言，國防安全不容被打折，無人機更是現代不對稱戰力的核心，相關預算卻遭刪減。「柯志恩身為市長參選人，面對攸關高雄產業發展、勞工就業機會與國家安全的國防特別預算，沒有為高雄站出來的勇氣，甚至以不實言論污名化本土軍工產業、衝擊整體供應鏈信心」，這就是政治利益凌駕人民利益。

另針對沈伯洋獲提名參選台北市長後，民進黨六都候選人到位，賴瑞隆也以即將到來的世界盃比喻，表示「先發陣容已經就位，隊友各司其職」，沈伯洋出戰台北，牽制蔣萬安、打破綠營基本盤迷思；蘇巧慧進攻新北，是2026最重要指標戰場；而他以曾經是運動員的身分，最重要的任務就是守門，作為一個最強守門員，守住高雄、守護大南方。

賴瑞隆強調，雖然近期民調顯示領先，但他一定會戰戰兢兢，也不會讓戰友孤單。2026一役，將當最強守門員，帶著10年市政、10年國會的歷練，以及專業完整的願景，與隊友攜手為台灣守下關鍵勝。

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