蔣萬安酸台獨像月亮 聲量看政治：真正初一十五不一樣的是他自己

台北市長蔣萬安。（資料照）

1份台北市長蔣萬安美國永久居留權的放棄書在網路社群平台Threads上流傳，國籍欄寫著「TAIWAN」，民眾質疑為什麼不是寫Republic of China（R.O.C）或他最愛用的Chinese Taipei；對此，粉專「聲量看政治」表示，如果蔣萬安真的相信「少一點政治，多一份治理」，那這句話不該只是拿來要求賴清德，也該拿來要求自己，真正的市政工作，從來都不是把民生掛在嘴上，然後一遇到選戰就拿統獨提款；真正的首都市長，也不只會說依法行政、民生為念，但實際擺爛一切。

粉專「聲量看政治」在臉書PO文表示，蔣萬安近來不斷塑造自己「理性治理型市長」形象，對外強調市政、民生與經濟，呼籲中央不要陷入政治口水，表面上看似務實穩健；但只要議題牽涉到兩岸、台獨或賴清德，他就立刻切換成政治攻防模式，開始猛打統獨議題。

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評論認為，蔣萬安真正的問題，不是不能批評民進黨，而是他一邊批評別人政治化，一邊自己卻也高度政治化，只是把自己的攻擊包裝成「理性監督」，把對手的回應定義成「意識形態操作」。嘴上說「少一點政治」，手上卻把台獨議題打好打滿，形成明顯雙重標準。

評論也點出，蔣萬安所提出的「月亮說」，其實已經暴露他內在強烈的政治攻擊本能。這類充滿畫面感與嘲諷性的發言，與他平時強調的溫和、穩健風格並不一致，也顯示他並非不會打政治口水戰，而是在需要時，會迅速從「理性市長」切換成「戰鬥型政治人物」。

粉專指出，蔣萬安目前最大的矛盾，在於他想維持「實幹型市長」形象，卻又無法脫離國民黨長期以來的統獨攻防劇本。民生治理需要長時間累積與承擔檢驗，但統獨議題操作快速、容易累積聲量，也能迅速將對手拖入藍綠對決戰場，因此讓他始終在「治理」與「政治攻防」之間來回拉扯。

粉專直言，如果蔣萬安真的相信「少一點政治、多一份治理」，那這句話不該只是要求賴清德，更應該先拿來要求自己。否則，一邊高喊民生、一邊狂踩台獨，最後「初一十五不一樣」的，恐怕不是民進黨，而是蔣萬安自己。

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