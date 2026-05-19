告別「一中市場」台灣變多強？民進黨執政10週年 總經專家曝14大歷史性翻轉

台股今年初站上3萬點，時隔不到4個月又衝上4萬點。（資料照）

5月20日是賴政府執政2週年，也是民進黨執政屆滿10週年。總經專家分析，10年來台灣揮別過去「一中框架」與「一中市場」的政治、經濟路線所導致的國力衰退，改採全面接軌全球的戰略布局，今年台灣GDP規模將突破1.28兆美元，較2015年的0.52兆美元實現翻倍成長，擠身全球前20大經濟體，在科技與經濟擁有無可替代的制高點，也建立民主法治與國民照顧的堅實韌性，總體國力與已非當年的吳下阿蒙。

總體經濟專家指出，10年前的台灣，各項國政皆以「一中框架」為原則，面臨人才與資金大量流失、產業空洞化的經濟困局，2016年國民黨交出政權前，台灣經濟衰退到幾乎以「保1」為最高目標。但據主計總處預估，2026年台灣經濟成長率將高達7.71%，人均GDP更由2016年的約2.3萬美金大幅躍升至4萬4181美元，整體經濟規模躍升全球前20大。

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2016年，台灣全年出口金額約為2792億美元，在亞洲四小龍中長期居末；民進黨執政後，2025年台灣全年出口總值衝上6407億美元，年增率高達34.9%，創下歷年新高，更一舉超越新加坡，為23年來首見。與2016年相比，台灣出口成長幅度高達129.5%，2025年甚至從4000億美元躍升到6000億美元，堪稱空前絕後。

專家表示，最能反映市場信心與國力櫥窗的資本市場對比尤其強烈。2016年5月19日，台股加權指數收盤僅在8085點震盪；歷經10年的脫胎換骨，台股於2026年5月衝破4萬點大關，甚至一度攻上42408點歷史新高。上市櫃公司總市值從10年前的24兆台幣暴增至突破100兆元，全球市值排名高居第6名，展現全球資本對台灣扎實基本面與高科技主導地位的極度信任。

專家分析，這項轉變源於對外投資結構的根本性革命。2016年以前，台商對中國投資佔比一度高達6成以上，2013年甚至創下極端依附紀錄。民進黨政府啟動去風險化與多元佈局，至2023年台商對中投資佔比已崩跌至11.4%，近期更創下3.8%的歷史新低。台商海外投資重心全面轉向東協（如越南、泰國）及美、日、歐等地區，與全球永續供應鏈接軌。

專家說，出口市場結構的翻轉，是台灣10年來的重大改變之一，國民黨執政時，我國對中國出口依賴一度超過41%，對美國出口長期徘徊12%以下。民進黨執政後，對中及香港出口占比持續下滑，至2025年僅剩26.6%；對美出口占比則從2016年的12%，逐年攀升至2024年第一季的22.3%，2025年全年正式突破30.9%，對美出口也首度超越對中港總和的歷史性翻轉，象徵依賴「一中市場」時代的終結。

在科技產業上，台灣更從10年前的代工基地，演進為全球AI運算的代名詞。台積電（TSMC）全球晶圓代工市佔率從2016年的約55%攀升至2025年的69.9%，逼近7成大關，牢牢掌握先進製程技術的絕對優勢，奠定台灣在AI與半導體全球霸權地位。

專家表示，經濟成長的果實，直接轉化為國民照顧的系統化升級，政府連10年調升基本工資，讓「22K低薪陷阱」走入歷史。長照預算從2016年的54億元、大幅成長到今年的1153億元；幼托經費也同步擴大至千億元級規模。

美國傳統基金會發佈的「2026年經濟自由度指數」中，台灣高居全球第5名、亞洲第2名，遠優於10年前（2016年）的全球第14名。在瑞士洛桑管理學院（IMD）的世界競爭力評比中，台灣2025年最新排名全球第6，更在人口2000萬人以上的經濟體中，連續5年蟬聯世界第1。

2016年與2026年國力關鍵指標對照表。（本報製表）

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