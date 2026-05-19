向賴總統爭經費被回應「總預算還沒過」 鍾東錦坦言「有點不太舒服」

苗栗縣長鍾東錦向總統賴清德爭經費被回嗆，鍾東錦受訪坦言有點不太舒服。（記者張勳騰攝）

童綜合白沙屯媽祖醫院今（19日）舉辦開工動土典禮，苗栗縣長鍾東錦當場向總統賴清德爭取經費。賴清德則回嗆，中央政府總預算案仍未通過，希望鍾東錦等地方首長應發揮影響力，協助預算案通過；鍾東錦事後受訪坦言，「有點不太舒服」。

鍾東錦強調，立法院預算未過，行政院應主動與立法院溝通，跟縣市長是否表態並無很大意義，正如縣府預算受阻應由縣長與議會協調，而非怪罪鄉鎮市長。

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鍾東錦指出，教育應該是中央跟地方攜手合作，賴總統是醫師，要開藥一定要開對藥，立法院的預算不過，當然是要行政院去跟立法院溝通，跟縣市長有無表態，沒有很大意義，就像現在苗栗縣政府預算不過，他當縣長，當然就要由他，或是請副縣長、秘書長去跟議長、副議長及議員溝通，如果他去責怪18鄉鎮市長沒有幫忙，這就顯得沒有對症下藥。

鍾東錦表示，教育方面他還是會繼續努力，透過各種管道，甚至各種關係去拜託行政院、拜託總統，非常感謝中央給了苗栗美光，但是當科技廠進駐之後，接著就帶來大量的工作機會，也會非常多年輕人進駐，自然就會帶來小孩子及學生，有學生就需要學校，有學校就需要教室、需要老師、需要經費；原本期盼是竹科給我們實驗中學，但國科會講的很清楚，希望我們竹南園區擴大完成才會考慮，只好由縣府自己處理。

鍾東錦指出，目前竹南鎮頭份市真的急著要蓋教室，包括了文英國中實驗國中、頭份國中與照南國中增建，以及在建國國中慈睴分校預定地再蓋一個國小，讓當地的信義、后庄、蟠桃等國小的學生都擠爆，如果沒有增加學校，學生就會跑掉，這也違背行政院的就近就學與就醫原則。

鍾東錦強調，苗栗縣是全國唯一財政被控管的縣市，所以縣府不能舉債，用勻支預算來蓋雖也是方法之一，但是當手上沒有錢，縣府還敢發包嗎？縣府會心虛，還是希望行政院可以快速研議，協助苗栗縣政府來把完成頭份及竹南增蓋及新設學校。

鍾東錦認為，翻轉人生最好的方法就是教育，況且苗栗培養的好人才，未來不一定是苗栗所用，更可能是「台灣之光」，貢獻給台灣，因此無論財政多麼困難，他一定會相辦法蓋學校，讓孩子有好的教育環境。

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