台南跑者勇奪仙台馬拉松亞軍 展現城市外交力

2026仙台馬拉松友誼城市選手合影。（台南市府提供）

台南市與日本友誼市仙台市持續透過體育深化國際交流，南市府近日應邀組隊參與仙台國際馬拉松友誼交流賽，選手馬偉政、付迪代表現亮眼，勇奪友誼城市代表選手雙料亞軍，不僅為台南爭光，也讓城市外交再添佳話。

仙台市政府此次特別安排交流歡迎會及選手晚宴，由仙台市長郡和子親自接待各城市代表團，包括台灣台南市、美國里弗賽德市、美國達拉斯市、墨西哥阿卡普爾科市及韓國光州廣域市等姊妹市、友好城市代表都到場參與，場面熱絡，展現跨國友誼延續。

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台南市長黃偉哲表示，台南與仙台因七夕祭典結緣，仙台更是台南在日本第1個締盟城市，雙方在觀光、教育、文化及災害援助等領域互動密切，今年適逢締盟20週年，更具紀念意義。他指出，近年雙方透過互邀參與馬拉松賽事，逐步建立穩定且充滿活力的運動交流機制，也鼓勵台南優秀跑者挑戰國際舞台，讓世界看見台南。

交流晚宴中，韓國光州廣域市代表團主動前來致意，成為現場另1亮點。領軍台南隊的市長室秘書林唯莉表示，去年首次率隊赴仙台交流時，曾向光州代表介紹，台南安平區有一條象徵兩市情誼的「光州路」，知名古蹟億載金城就位於附近。今年光州廣域市領隊金珠香則熱情回應，表示光州同樣有1條為紀念與台南締盟而命名的「大南大路（대남대로）」，並邀請台南代表團前往參訪，讓雙方交流更添溫度。

日本仙台市長郡和子（右）與台南市長室秘書林唯莉（左）致意。（台南市府提供）

2026仙台馬拉松友誼城市交流晚宴。（台南市府提供）

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