堅決刪凍無人機潛艦預算 馬文君批：現有飛彈機艦都沒到位才是「國不設防」

國民黨立委馬文君。（資料照）

立法院外交及國防委員會近期將審議今年度中央政府總預算國防部部分，國民黨立委馬文君提案刪除「無人載具前瞻技術多元整合開發計畫」預算，並凍結「潛艦國造第三階段後續艦籌建」預算，遭批評傷害國家產業發展。對此，馬文君今（18）日反擊表示，此說法言過其實，並說，現在該有的飛彈、魚雷、飛機、船艦等武器裝備都沒有到位，是國不設防。

馬文君表示，我國在去年、前年等之前年度，其實已買了很多無人機，但使用功能、性能不佳，且購買軍用商規無人機有驗證不清楚的問題，現在又編列許多無人機相關經費。

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馬文君指出，除國防部之外，內政部等各部會也編列了無人機相關預算，希望能攤開詳細數據資料，整體來看；國防部等各部會應該清楚交代無人機要做什麼用途、規格是怎麼訂的。

對於被批評刪凍預算傷害國家產業發展與未來，馬文君表示，傷害國家國防、浪費國防預算才是真正的傷害，不是編了一點預算就能讓產業好好發展、助長產業成功。她認為，產業發展必須透過經濟部等相關直屬單位，由最熟悉如何結合產業的單位，讓無人機成為國家產業發展的未來式，才是重點。因為刪凍預算就妨礙產業發展的說法言過其實。

馬文君表示，他們要監督的是武器裝備沒到位、花更多的錢都浪費掉的狀況，希望產業真正可以好好發展，拿到更好、更適用的武器裝備。

針對凍結潛艦預算，馬文君舉F16V為例指出，過往對F16V一案持續付款多年，付了近2000億元，直到今年已經是最後一年，仍一架飛機都沒拿到，她表示，潛艦原型艦都還未正式通過，去年20億元也尚未執行，「今年119億還要繼續付嗎？」

馬文君表示，希望務實建造我們應該有的武器裝備，大家都要錢時需求孔急，監督時又動不動怪立委強力監督，「但是現在武器裝備大家去看一看，該有的飛彈、魚雷、飛機、船艦都沒有到位，這才是國不設防，資深委員沒有批評監督才是失職」。

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