傳遞參與世衛決心 廖偉翔：台灣以實際行動展現「Taiwan Can Help」

國民黨立委廖偉翔表示，從烏克蘭援助到全球醫衛合作，台灣用行動證明負責任國際角色。（圖由廖偉翔國會辦公室提供）

第79屆世界衛生大會（WHA）18日於瑞士日內瓦展開，國民黨立委廖偉翔於國際交流晚宴時表示，台灣雖然至今仍被排除在世界衛生組織（WHO）之外，但台灣從未因此停止對國際社會的付出，反而選擇主動投入全球人道與醫療合作，以實際行動展現「Taiwan Can Help」的精神。他強調，從烏克蘭援助到全球醫衛合作，台灣用行動證明負責任的國際角色。

今年WHO官方「Walk the Talk」活動復辦，台灣民間團體除參與官方健走外，也自主發起「Team Taiwan挺台大遊行」，邀集旅歐台僑、國際友人及關心台灣國際參與的民眾共同響應。衛福部長石崇良特別在出發前現身，為群眾加油打氣並熱情合影。民進黨立委郭昱晴、國民黨立委廖偉翔及民眾黨立委陳昭姿等跨黨派世衛視導團成員，也於日內瓦湖畔加入宣講行列，共同為台灣發聲。

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廖偉翔今（18）日出席國際交流晚宴時指出，17日下午我國已與馬爾他騎士團簽署合作意向書，攜手推動烏克蘭傷患復健援助工作。當世界仍有許多人因戰火受苦，台灣選擇先伸出援手，「台灣的外交，從來不是因為被允許，才願意付出。」

廖偉翔表示，在民主制度下，政府制定政策、國會代表民意，而「支持台灣加入WHO」，正是台灣社會跨越政黨與世代最廣泛的共識之一，過去10年從未動搖，未來也不會改變。近年來台灣代表團持續走訪世界各國國會與國際場域，獲得許多理念相近國家的支持與協助，這些來自國際友人的情義，台灣人民始終銘記在心。

廖偉翔並再次向國際社會喊話，「台灣不是全球衛生網的缺口，台灣是讓它完整的那塊拼圖。」他感謝所有長期支持中華民國參與國際組織的友人，並強調，正因為有理念相近國家的支持，台灣在爭取國際參與的道路上從不孤單。

廖偉翔最後表示，未來我國將持續秉持民主、自由與人道關懷價值，深化與世界各國合作，共同為全球公共衛生與人道援助貢獻力量。

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