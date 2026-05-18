蕭旭岑涉違財政紀律案 馬辦：三人調查小組21日提出調查結果

國民黨副主席蕭旭岑被馬英九前總統指控於馬英九基金會執行長任內「違反財政紀律」，馬英九基金會的三人調查小組將於21日提出調查結果。（資料照）

國民黨副主席蕭旭岑被馬英九前總統指控於馬英九基金會執行長任內「違反財政紀律」，馬英九文教基金會今日發出聲明表示，馬英九已經於5月11日親自致電薛香川、尹啟銘、李德維等3人調查小組成員，詢問調查進度，並邀請他們出席5月21日的董事會，增選新任董事成員。

國民黨主席鄭麗文上週在黨內空戰培訓課程稱馬英九身體狀況不好，希望他的家人儘速去安排處理，不要再讓馬英九上新聞。鄭麗文事後澄清，她是回應「蕭副主席已經是仁至義盡」，但沒否認有說馬的狀況不好。

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馬英九11日致電三人小組 詢問調查進度

馬英九基金會今日聲明，有關基金會處理前員工蕭旭岑、王光慈違反基金會內部紀律，涉嫌侵占、背信等罪乙案，由於董事會於今年3月27日成立三人調查小組後，至今仍遲遲未能提出調查報告。馬英九董事長遂特別於5月11日親自致電給薛香川、尹啟銘、李德維等3人調查小組成員，詢問調查進度，並邀請他們出席5月21日的董事會，增選新任董事成員。

馬英九基金會：21日召開董事會 增選新任董事

聲明指出，薛、尹二人未接電話。只有3人小組指定的發言人李德維有接聽，並於通話中向馬英九承諾5月21日他將出席董事會，並通知調查小組其他二人一起出席，同時承諾將於5月21日董事會中提出三人調查小組的調查結果。

聲明表示，因上週末又有AI生成影片在網路平台及群組流傳，內容謊稱李德維等3人調查小組已經辭職，且馬英九基金會已將蕭、王二人移送法辦，進而大肆抹黑攻擊馬英九基金會執行長戴遐齡及前中廣董事長趙少康、前國安會秘書長金溥聰等3人。由於前述影片的內容乃心存惡意、憑空捏造，基金會特此鄭重聲明澄清，以正視聽，並請社會大眾勿以訛傳訛相關不實言論。

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