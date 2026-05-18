刪、凍國際華語文經費挨批助中統戰 柯志恩：綠委凍結更多

刪、凍國際華語文經費挨批助中統戰!？柯志恩辦公室嗆綠委凍結更多。（柯辦提供）

國民黨立委柯志恩刪、凍今年度「辦理國際華語文教育」預算各1000萬元，被高市議會民進黨團抨擊助中共統戰；柯志恩辦公室回嗆，同一項預算、民進黨立委也提案凍結1億7828萬元、比她還多。

民進黨團今指出，柯志恩不只在國防預算以監督之名刪、凍軍購，更把同樣手法伸向國際華語文教育預算，前年提案刪減114年相關預算5000萬元，最具體原因僅因「YT觀看數據差」，今年又「捲土重來」，續刪、凍今年度辦理國際華語文教育預算各1000萬元。

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黨團總召江瑞鴻指出，柯志恩過去在教育文化委員會醜化台語文教育，把經專家學者審訂的教科書批得一文不值，現在又要趁機搞臭我國海外華語文教育，這無異就是在暗助中共遂行文化統戰。

柯志恩國會辦公室嚴正駁斥，這種政治抹黑不僅荒謬，更暴露民進黨對預算監督的雙重標準；反問高市議員何時開始要監督立法院？想當立院實習生可以，但先把預算提案看懂，不要沒做功課，就急著丟人現眼。

柯辦指出，民進黨團質疑的同一節預算中，民進黨立委吳沛憶、張雅琳、陳培瑜也提案凍結35億6577萬4千元中的5%，等同約1億7828萬8700元，且理由只有「華語人才現有成果尚未能充分回應各國人才需求」寥寥數語。

柯辦反問，民進黨議員知道補助對象是誰及實際績效如何嗎？如果監督預算就叫做「削弱台灣」？那民進黨立委提案凍結超過1億元，是否也是這些議員們口中的削弱台灣、與中共唱和？

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