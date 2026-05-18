謝國樑推觀光「鴨子船」億元標案分拆涉圖利？ 基檢分他字案調查

基隆市議員鄭文婷上周針對鴨子船疑涉弊部分，前往基隆地檢署告發市長謝國樑圖利。（記者吳昇儒攝）

基隆市長謝國樑推動的觀光設施「鴨子船」近日引發多起爭議，市議員鄭文婷認為該案預算從5千萬增加到上億元，質疑市府為了規避巨額採購規定，竟將船體、碼頭改善工程分拆投標，且標案中的諸多「巧合」，認定謝國樑有圖利之虞，12日前往基隆地檢署告發。據悉，基檢目前已簽分他字案調查釐清中。

基隆市議員鄭文婷前往地檢署告發時表示，媒體揭露市長謝國樑2023年9月前往日本橫濱、山梨縣，考察兩家鴨子船營運商、1家製造商後，次年編列5000萬元進行採購2艘鴨子船的預算，挾其在議會擁有多數議員的支持，在毫無任何可行性評估的情況下通過該筆預算。

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鄭文婷指出，謝市府考察時就明確得知，要引進鴨子船必須先進行環境工程改善，但謝國樑卻顛倒程序，先採購車體再增加預算，且將原本超過1億元的巨額標案，拆分成車體採購及碼頭改善工程。

更為巧合的是，此次得標的廠商，又「剛好」是雙層巴士的德吉公司，在此之前，該公司僅有得標復康巴士的採購案有何專業技能，足以採購具有水上及陸上運具功能的鴨子船？為給市民朋友一個清楚的交代，只能尋求司法救濟，希望司法機關能夠詳查本案始末。

鄭文婷也於市議會定期會中，變更議程要求市長說明鴨子船採購案，遭到部分國民黨議員反對，認為進入司法程序就到法院說明，雙方爭論不休、互嗆；而謝國樑則「保證」鴨子船絕無圖利。

基隆地檢署於上周二收案後，目前已經完成分案，現已交由檢察官調查中。

基隆市議員鄭文婷針對鴨子船疑涉弊部分，前往基隆地檢署告發市長圖利，基隆地檢署已分他字案調查中。（記者吳昇儒攝）

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