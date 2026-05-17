李四川稱當選要中央改善淡江大橋機車道寬 蘇巧慧：中央地方一起努力

淡江大橋機車道寬度議題，民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中間戴眼鏡）說，若未來使用上還有需改善之處，中央跟地方也會一起努力。（記者黃政嘉攝）

淡江大橋機車道寬度引用路人關注，國民黨新北市長參選人李四川昨說，如果他年底當選新北市長，會請中央研議改善，不排除讓快車道讓重機通行；民進黨新北市長參選人蘇巧慧今回應，若未來使用上還有需改善之處，中央跟地方也會一起努力。她也說，不管交通、治安、教育等多項議題，北北基桃宜都應該一起合作，同時保有新北的主體性，既合作也競爭，讓新北有自己最漂亮的樣子。

蘇巧慧今早到新莊出席「守護毛寶貝」行程前接受媒體聯訪，她表示，淡江大橋是新北重要的政績、台灣的重要成績，現在未來也會是國際上的重要地標，通車後，昨天在社群上，大家可以看到網友們po出來，在淡水到八里之間，其實交通路程縮短了非常多，上、下班時間也真的就只要30分鐘內。「所以能夠把新北市的交通做便利，我們都會來努力」，她也說，「如果在未來使用上還有多少需要改善的地方，我想中央跟地方也會一起來努力」。

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蘇巧慧表示，其實北北基桃宜這樣的一個生活圈，本來就是鄰近的城市，大家是共同的生活圈，所以不管是在交通、治安、甚至是教育、環保等等多項的議題，大家都是應該要一起合作。她強調，但是合作不等於共治，「我們需要保有城市的主體性，從我們自己的城市來思考，該合作的時候合作，該競爭的時候競爭，我想新北市才能有自己最漂亮的樣子，我會努力朝這個方向來前進」。

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