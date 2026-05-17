中國想操作「美國出賣論」 民進黨：川普、盧比歐粉碎企圖

川習會落幕後，川普表示美國對台政策沒有任何改變，而中國正試圖重新掌握台灣議題的主導權。（路透）

川習會落幕，民進黨中國部今天提出三點觀察指出，美國對台政策沒有改變、美中競爭本質沒有改變，中國的作為就是在破壞現狀，並強調，從蔡英文前總統到賴清德總統，民進黨政府的兩岸政策始終明確一致，就是「維持現狀」，中華民國與中華人民共和國互不隸屬的客觀事實也不會動搖。

民進黨中國部指出，首先，在此次「川習會」前後，中國不斷強力操作台灣議題，極力鼓動美國改變對台立場，中國國家主席習近平試圖透過會談引導美國總統川普滿足其「反獨促統」戰略的表述，並同步在台灣內部散播「疑美論」以分化台美關係。

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民進黨中國部表示，然而，白宮公布的摘要對台灣議題隻字未提，美國國務卿盧比歐更在訪中期間明確重申「美國對台政策沒有改變」，並強調反對任何強行改變現狀的行為（川普總統也在空軍一號上作出相同表述），中國想藉這次川習會打臉台灣、操作「美國出賣論」的企圖已徹底落空。

其次，民進黨中國部表示，美中競爭的本質未因一場會談而改變，針對習近平試圖拋出「建設性戰略穩定關係」，規避「競爭對手」的定位及「修昔底德陷阱」，美方並未給予正面回應。川普與華府更在乎的是中國是否能實質「開放市場」並提供訂單，但目前「中國支票能否兌現」仍具高度不確定性，可以想見，今年可能還有3次川習會，美中仍將繼續博弈。

第三，民進黨中國部批評，中國不斷以「台獨引戰」的謊言試圖影響美方、情勒各方，但真正破壞台海穩定現狀、威脅區域和平的始終是中國。中國軍費支出已連續31年成長，今年更高達新台幣8.7兆元，是台灣的11倍，軍費成長率甚至高過自身的經濟成長目標。這種大規模的武力增長與對外擴張的野心，才是台海現狀最大的威脅來源。

針對中共不斷以謊言來操作台灣議題，民進黨中國部強調，「維持現狀」是民進黨政府對國際社會最負責任的承諾，也是守護民主台灣的最大公約數，同時，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬的立場也不會動搖，這不僅是客觀事實，也是各方所認知的兩岸現狀。唯有持續提升自我防衛韌性，深化美日台同盟的合作夥伴關係，才能有效嚇阻中共的擴張野心與惡劣行徑。

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