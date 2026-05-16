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    首頁 > 政治

    馬文君「超刪」海軍預算、凍結後續艦 何澄輝轟：最傷台灣國防立委

    2026/05/16 18:21 記者方瑋立／台北報導
    台灣安保協會副秘書長何澄輝痛批，馬文君「專業能力有問題」，更是「別有用心、對台灣國防傷害最大的立委」。（資料照）

    台灣安保協會副秘書長何澄輝痛批，馬文君「專業能力有問題」，更是「別有用心、對台灣國防傷害最大的立委」。（資料照）

    立法院近期審查115年度中央政府總預算，國民黨立委馬文君對國防預算連番下重手，除主張將「潛艦國造第三階段後續艦籌建」的119億5000萬1000元預算全數凍結外，更在海軍「各式靶具採購案」中，因提案刪減數大於編列數，上演砍成「負1800萬元」的超刪烏龍。對此，台灣安保協會副秘書長何澄輝痛批，馬文君此舉「專業能力有問題」，更是「別有用心、對台灣國防傷害最大的立委」，其根本意圖就是要癱瘓國防，剝奪台灣的水下威懾戰力。

    何澄輝今天受訪直言，海軍司令部115年度編列3279萬5000元採購各式靶具，馬文君卻提案減列5000萬元，這種「超刪」在預算法規上根本無效，不可能要求政府倒貼，凸顯其「非常不用心、完全是來鬧事的」。他強調，馬文君意圖從根本上剝奪台灣的水下戰力，這對台灣防衛極為致命。

    何澄輝指出，水下戰力是台灣無法從國際買到的，唯一能賣的美國又不生產柴電潛艦。面對兩岸海軍艦艇約9比1的懸殊差距，潛艦是最佳的不對稱戰力，只要卡住南北兩端水道，就能有效遏阻中國進出印太。潛艦具備「存在艦隊」的威懾效應，只要海裡還有一艘潛艦沒被抓住，中共跨海作戰就必須分配極不對稱的反潛軍事資源，能有效拖慢進攻並墊高其戰爭成本。

    針對後續艦的必要性，何澄輝則從國防工業的角度分析，潛艦計畫攸關台灣本土產業與造船工業的升級。台灣好不容易突破技術瓶頸，若此時中斷訂單，將面臨人員遣散、技術流失與機器閒置，讓先前的投資變廢鐵。他強調，現代戰場講求「迭代更新」，如同美國F-16戰機出廠40多年，正是靠著不斷升級為F-16V，才保持最強四代機的地位。他強調，4700億元國防特別預算遭在野黨砍掉，但台灣唯有厚植本土產能，建立如無人機或潛艦的自主工業鏈，才能面對不斷進化的安全威脅。

    此外，針對國民黨團內具國防專業的成員，何澄輝也點名曾任海軍司令、退役上將的同黨立委陳永康。何澄輝說，陳永康過去被視為台灣「潛艦派」的代表人物，但在此關鍵時刻，面對同黨立委毫無專業的惡搞與瞎搞，卻未見其出面制止或勸阻，反而為了黨派之爭服從黨意，坐視國軍戰力卡關、同袍處於危險中，令人難以對其國防專業產生尊重。

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