沈伯洋保安宮參香 王世堅站最後一排不搶風頭

沈伯洋展現高人氣，大批熱情民眾紛紛湧上前，伸出雙手要求握手、合照。（記者劉信德攝）

民進黨13日正式提名立委沈伯洋參選台北市長，沈伯洋今（16日）迎來首個競選行程，來到大龍峒保安宮參香祈福及拜會。民進黨中山、大同區市議員參選人，及在地立委王世堅全數到齊，展現團結。合體時，民進黨台北市黨部主委張茂楠一度要把王世堅拉到前排，但王世堅堅持退到最後排，把舞台讓給今年選舉的主角們。

保安宮董事長、國策顧問廖武治表示，保安宮是台灣民主聖地，非常歡迎沈伯洋來祈福，並向善男信女訴說城市願景。

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民進黨秘書長徐國勇說，他曾經打包票會提名比他還優秀的人才出來選台北市長，如今沈伯洋就是這個人選，不僅有司法專業，還攻讀社會生態學，且他也向記者說向沈伯洋提問不用客氣，因為沈不會迴避問題，可以問到飽，考考看「真正全方位的市長」。

沈伯洋說，今天來參拜祈求，台北隊將出發，未來會遇到各式各樣的挑戰，希望保生大帝庇佑。他也分享，過去他在建中是鄉土文化研究社社長，就是到台北各地看鄉土文化如何深耕，在地文化結合最新的工藝技術等進行保存，因此可以跟國際接軌，這就是「越在地，越國際」。

他說，這次台北隊出發，要提供好的城市願景，更有優秀的市議員，林亮君近期關注醫美偷拍案隱私保護、年輕政策；顏若芳對長者、資安議題關注，也是他們兩個時常討論的；陳怡君對於市場、都更議題討論；另外新進參選人賴俊翰，在立委王世堅身邊深耕多年；林子揚則對外交事務熟稔，可以把台北真正帶向國際。

沈伯洋受訪說，保安宮是在地信仰中心，有非常多精神包含延續與國際連結，都是值得學習的；他也提到，要與年輕人拉近距離，只靠年紀輕不夠，還要提出能打動年輕人的政策，比如很多人來台北打拚需要第一桶金，現在很多城市都有城市基金，這能否直接到位幫助來台北打拚的年輕人，這才是真正可以跟年輕人拉近距離的方式。

他也說，不能只在象牙塔裡空想政策，城市進步不容易，一定要收集在地意見，勤走基層不只想讓民眾看見，更要網羅意見，接下來也會有網站專門收集全台北市意見，再換作具體的政策。

媒體也問沈，目前都是由徐國勇帶領跑地方，未來會單飛帶小雞？沈伯洋回說，因為他翅膀還沒硬，對地方上熟悉度、議題以及對政治敏感度遠遠不及徐國勇，接下來還是會非常仰賴，但他也會從中學習成長，然後慢慢跟社會、基層接觸。

隨扈首度提著「防彈公事包」出現在人潮眾多場合，並全神貫注警戒四周狀況。（記者劉信德攝）

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