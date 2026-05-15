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    首頁 > 政治

    蘇巧慧爭取3500萬治水補助 北大特區防洪排水工程完工

    2026/05/15 14:42 記者翁聿煌／新北報導
    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右三）與市長侯友宜視察。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右三）與市長侯友宜視察。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧15日出席三峽北大特區治水改善成果視察，蘇巧慧表示，治水改善工程與市民生活息息相關，因此她不僅成功爭取中央補助北大特區防洪排水工程共3500萬元，佔總經費7成，也在2024年安排中央地方部會共同視察北大特區、浮洲地區治水工程進度，如今看見北大特區工程完工，眾人都十分高興。

    蘇巧慧強調，近幾年極端氣候下強降雨發生次數頻繁加劇，樹林、鶯歌地區也曾發生泄水不及的狀況，因此她多次舉辦協調會、會勘，蘇巧慧指出，治水基礎建設雖然不易被看見，但對城市發展至關重要，尤其樹林、鶯歌地區早期農業灌溉溝渠多，城市轉型過程中基礎設施更為關鍵。

    蘇巧慧指出，北大特區因為橫跨都市計畫區與旁邊的非都市土地，同時加上既存的農業灌溉溝渠，以及整個市區的排水最後都匯聚於佳園路三段145巷，導致在排水治理上，格外有挑戰性，她長期與議員、里長敦促中央地方協力解決民眾淹水的困擾，爭取中央補助款3500萬元，施作抽水馬達、排水箱涵、滯洪池等。

    蘇巧慧說，治水不分中央和地方，此工程由中央提供經費上的支持，並由新北市政府趕在今年防汛期開始前完成工程施作，未來她和在地議員、里長們也將持續關心水溝保養、側溝清淤，以在未來颱風或強降雨來臨時有備無患。

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中左）與市長侯友宜視察。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中左）與市長侯友宜視察。（記者翁聿煌攝）

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