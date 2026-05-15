與習近平中南海茶敘 川普曝談成「夢幻貿易協議」

美國總統川普、中國國家主席習近平。（美聯社）

美國總統川普與中國國家主席習近平在北京展開第二天會談，川普表示，美中雙方已達成「非常棒的貿易協議」，稱這次訪中帶來許多正面成果。不過，在雙方強調經貿合作之際，中國仍對台灣議題發出強硬警告，凸顯美中關係在合作與對抗間持續拉鋸。

綜合外媒報導，川普在參觀中南海園區時表示，「我們達成了一些夢幻般的協議，對兩國都非常有利。」他也在接受福斯新聞專訪時形容習近平是一位「溫暖的人」，但同時也是「完全以利益為導向的人」，此次是川普繼2017年後，再度以美國總統身分訪問中國，也是美中近年關係緊張下的重要高峰會。雙方主要聚焦於維持去年10月達成的貿易休戰協議，當時川普暫停對中國商品祭出高額關稅，中方則避免進一步限制稀土供應。

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報導指出，中國國家主席習近平則表示，美中在貿易議題上已取得「平衡且正面的成果」，但未進一步說明細節。隨行的美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）透露，中國已確認將採購美國農產品、牛肉及波音客機，雙方也正研擬建立新的貿易管理機制，川普則透露，中國已同意採購200架波音客機，這將是中國近10年來首次大規模購買美製商用飛機。不過，由於數量低於市場原先預期，波音股價在消息曝光後下跌超過4%。

在台灣問題上，習近平於會談中重申，台灣是「中美關係中最重要的問題」，若處理不當，恐導致兩國「碰撞甚至衝突」。他並警告，「台獨與台海和平水火不容」，對此，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）強調，美國對台政策並未改變，美方也會持續清楚表達自身立場。台灣外交部長林佳龍則感謝美國再次公開重申對台支持。

此外，白宮指出，川習雙方也同意維持荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航道開放。該航道日前因伊朗回應美以軍事行動而一度遭封鎖，造成全球能源供應與油價劇烈震盪；另據報導，魯比歐也在會中向習近平提及香港壹傳媒創辦人黎智英案，希望中國能釋放黎智英。不過中國外交部則重申，香港事務屬中國內政。

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