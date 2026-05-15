擎天崗情侶活春宮被直播曝光引熱議 「男主角」放鳥警方未到案

今晨有對情侶竟跑到擎天崗大草原「野戰」，這段畫面也在網路引發瘋傳。（圖擷自YouTube，本影像已馬賽克處理）

陽明山擎天崗15日凌晨發生一對情侶公然在野外上演活春宮，並且被陽明山公園管理局設置的監視鏡頭全程拍下，演變成即時播出的現場秀。台北市警士林分局查出涉案者為23歲的高姓男子，今日早上高男向警方表示會請假到案說明，但至今未到。

據士林分局山仔后派出所表示，今日早上約9時左右，承辦員警曾打電話給高男，詢問車牌號碼是否為他的車牌，對方先是一口就承認，也表示案發當時是他搭載女友騎乘。顯示他應該知道在網路傳媒的發酵下，自己因一時激情，結果「事情大條了」。

警方表示，依規定在不能講案情內容下，要求他到派出所接受一起公然猥褻案件的調查。高男原本表示會馬上向公司請假，警方等待至今日下午3時，對方仍未出現，警方研判，高男應是「嚇到了」，才遲遲不願到案，選擇「放鳥」警察。

根據陽明山國家公園管理處的即時錄影影像顯示，14日晚間11時6分，一對男女情侶出現在擎天崗上的木椅上並肩坐著聊天。期間，慢慢的，兩人情緒和互動開始升級，女方躺在木椅上，男生情不自禁上前親親，接著女方坐起並站起，男方從後面摟抱，2人各自開著手電筒滑手機。

約過了55分鐘後，兩人情緒轉為熾熱，女子跪趴在木桌上，男子則從後方摟抱，數度做出不雅動作。雙方在桌邊斷續糾纏大約3分鐘後，兩人「激戰」漸歇，0點20分完事，清理完戰場，才迅速收拾離開現場，0點22分離開鏡頭。

不料，現場周邊有陽明山國家公園管理處設置的全天候即時監視鏡頭，全程被放在YouTube直播。雖然夜間視線昏暗，但高畫質鏡頭與4K全景收音設備，將畫面和音效真實的傳送到網路上，一時間YT觀看直播人數瞬間激增，並引起大批網友熱烈討論，擎天崗也被謔稱為「擎天扛」。

士林分局獲報立即指派山仔后派出所展開調查。經擴大調閱周邊監視器相關影像資料，根據車牌號碼掌握涉嫌人身分，通知當事人到案說明，全案將依刑法「公然猥褻罪」偵辦。

警方表示，在國家公園大草原等公共空間上演全裸活春宮，恐涉嫌違反刑法「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為」，最重可處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

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