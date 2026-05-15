川習會落幕 川普搭乘空軍一號返美

美國總統川普在北京首都國際機場搭乘空軍一號返回美國。（路透）

美國總統川普今（15）日抵達北京中南海與中國國家主席習近平展開會晤。會晤結束後川普的車隊隨即前往北京首都國際機場，搭乘空軍一號返回美國。

綜合《衛報》與美國有線電視新聞網《CNN》報導，川普表示此次訪問「令人難以置信」，並強調他認為這趟訪問取得許多成果。

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川普說「我們為兩國達成了一些非常棒的貿易協議。我們解決了許多其他人無法解決的問題。」

在與習近平舉行了約2小時的會談和私下交談後，川普前往北京首都國際機場，中國外交部長王毅前往送機，當川普抵達機場時數十名小學生揮舞著美國和中國國旗，齊聲說再見為他送行。

最後川普登上空軍一號時握拳致意，隨著飛機起飛也代表川普這趟訪中之旅畫下句點。

川普於美東時間週二（5/12）自華府出發，於北京時間週三晚間7時左右抵達。總計此次訪中行程僅有短短43小時左右。川普週四與習近平舉行雙邊會談，晚間接受國宴款待。今日中午則受邀赴中南海茶敘及工作午餐。

空軍一號從北京首都國際機場起飛，代表美國總統川普訪中之旅畫下句點。（法新社）

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