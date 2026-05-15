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    首頁 > 政治

    澎湖5鄉發禮金大車拚 馬公市代表吳仁祥提案發放1萬元

    2026/05/15 14:48 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公市代表吳仁祥提案，普發馬公市民每人一萬振興經濟禮金。（吳仁祥提供）

    馬公市代表吳仁祥提案，普發馬公市民每人一萬振興經濟禮金。（吳仁祥提供）

    澎湖縣5鄉都發放振興經濟禮金，唯一未發放的馬公市，代表吳仁祥今（15）日向代表會提案「馬公市振興禮金10000元」，由於馬公市人口6萬多人，經費高達6億多元，但馬公市稅收不及1億，就算達舉債上限，也無法籌足金額，恐淪為空談。

    吳仁祥表示，因應近期物價波動剌激民間消費動能，並減輕民眾生活負擔。提案建請馬公市公所辦理「振興經濟民生禮金」計畫，向馬公市民每人發放新台幣1萬元振興禮金。理由是受外部經濟環境波動及通膨壓力影響，民間消費力道趨於保守。透過普發禮金，可直接挹注家庭所得，帶動餐飲、零售及微型商圈之庶民經濟。

    同時吳仁祥說明，鑑於稅收徵收狀況良好或年度預算賸餘，本於「還稅於民 」或「社會福利優化」之精神，將經濟成長成果與大眾分享，協助緩解民生物價上漲之壓力。

    吳仁祥提案獲得陳永澎、吳志宏代表附議，同時吳仁祥認為馬公市人口多、稅收多， 馬公市應該發的比各鄉發的多，並希望澎湖縣政府也能發放振興禮金。

    馬公市的資金來源，主要由自籌稅收、統籌分配稅款以及上級政府補助款組成。由於馬公市人口眾多，負擔龐大的基礎建設與社會福利開支，財政結構相當依賴非自籌財源，因此在歲收有限、人口達6萬多人，能否發放振興經濟禮金，成為各界關心焦點。

    馬公市代表吳仁祥提案，發放每人10000元振興經濟禮金。（吳仁祥提供）

    馬公市代表吳仁祥提案，發放每人10000元振興經濟禮金。（吳仁祥提供）

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