中信五號展現國造能力 韓碧祥強調不能事事靠政府

韓碧祥強調要保護台灣，就要有充足國防預算。（記者洪臣宏攝）

國防特別預算預料朝野將展開新一波攻防，中信造船集團董事長韓碧祥今（15）日說重話，國防預算沒過對台灣人很不利，既然說中國好就去中國。他以無人船「中信五號」為例說明國防自主重要性，認為業者也要踏出第一步，不能凡事靠政府。

海委會海巡署艦隊分署今在中信造船高鼎廠舉行「600噸級巡防艦第12艘CG-615命名下水典禮」，由主委管碧玲命名「東港艦」，屏東縣長周春米擲瓶祈福。

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媒體詢問韓碧祥對國防預算案看法，他說，保護台灣國防要充足，不然怎麼保護台灣？他當然希望軍事預算能補足，每個國家也都會支持自己的國防，大家都住在台灣這塊土地，都希望台灣好，預算沒過對台灣人很不利，既然說中國好就去中國。

中信無人船「中信五號」在國際航太暨國防展亮相後引發關注，韓碧祥說，中信五號曾開到小琉球、淡水測試，從無到有，但一定要去做，不然永遠都不會做，做了就知道缺點，才會愈做愈好，業者也要踏出第一步，不能凡事靠政府。

至於承造海巡署艦艇甘苦談，韓碧祥說，7年前拿到海巡署81艘艦艇訂單，即歷經供應鏈重整、疫情缺工缺料，及俄烏戰爭帶來設備、運費大幅上漲，當初以為中信拿到這批訂單以後會「快活」，結果是「阿婆炊碗粿」做到倒貼，始料未及，但中信團隊仍是堅守崗位、堅持品質，甚至提前交艦。

他認為，「東港艦」交艦典禮不是終點，而是新的起點，中信將帶著這次歷練的信念，迎接下個旅程。管委會主委管碧玲在致詞時說，相信國艦國造會持續深化，未來還會有下一波的造艦計畫。

韓碧祥致贈東港艦船模給屏東縣長周春米。（記者洪臣宏攝）

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