蔡英文談決策 曝「這兩件事」是總統任內困難決定

蔡英文昨赴東海大學演講，暢談決策所面對的挑戰與態度。（蔡英文辦公室提供）

蔡英文昨赴東海大學演講，談到在她擔任總統的8年裡，經常得面對一些非常困難的決定。小英並舉2017年開始推動的年金改革，是任內最具挑戰性的決策之一。此外，2018年的地方選舉，10個公投案有5個和同志婚姻、性別平權教育有關。顯見台灣社會對這議題有多麼分歧，政府所面對的壓力有多大。而後在2019年5月，完成婚姻平權立法，讓台灣成為亞洲第一個實現婚姻平權的國家。

針對年金改革，蔡英文說，當時的情況很清楚：如果不改革，整個制度很可能在未來十幾年內面臨破產；而制度一旦失衡，最後承擔最大壓力的，往往就是還沒有發言權、也還沒有享受到制度保障的年輕世代。越晚改革，就越困難。馬英九前總統在交接時，也特別提醒她這項改革的急迫性。

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但是，小英坦言，改革從來不只是把數字算清楚而已。它也會影響許多已經退休、或即將退休的人。這就是執政最困難的地方。很多決策，不是單選題，也不是改革的一邊全對，另一邊全錯。

蔡英文說，當時的執政團隊，就是在這樣的情況下，面臨一個問題：是維持現狀，把問題留給下一代；還是承擔政治壓力，把制度調整到能夠長久運作？最後，我們選擇啟動改革。

她說，從2018年到2024年，因為年金改革所省下來、並可提供退撫基金挹注的經費，累積已經達到2590億。但她也憂心，立法院去年底決議，終止這項改革繼續往前走，這將會相當程度地減緩改革力道。

蔡英文再舉婚姻平權為例說，在不同世代、不同信仰、不同生活經驗之間，對婚姻、家庭和教育的想像，確實存在很大的差異。但是，我們頂住壓力，也走出去跟人民溝通。

她回憶說，在許多年輕人的支持下，我們努力爭取更多社會理解。這段過程中，當時行政院長蘇貞昌也站上第一線，用他最熟悉、也最貼近人民的台語，和許多長輩溝通。同時，我們提出的方案，也做了一些修正。在2019年5月，我們完成婚姻平權立法。

蔡英文總結說，做改革，不是只要方向正確就夠了。執政與決策的困難，在於當社會有不同意見、不同價值、不同焦慮的時候，政府要如何一邊堅持基本的價值，一邊保留對話的空間；一邊推動必要的改革，一邊讓社會感受到被尊重。溝通不是把自己的立場講得很大聲，也不是要求所有人都接受同一個答案。民主政治的責任，不只是做出決定；更是在做出決定之後，讓社會仍然願意彼此理解、繼續溝通，並且一起往前走。

蔡英文昨赴東海大學演講，暢談決策所面對的挑戰與態度。（蔡英文辦公室提供）

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