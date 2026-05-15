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    首頁 > 政治

    率團訪英讚台灣民主成就 韓國瑜演講用英文喊「絕不投降」

    2026/05/15 11:48 即時新聞／綜合報導
    立法院長韓國瑜近日率領跨黨派立委訪問英國，他14日參訪英國國會，並在出席歡迎酒會時致詞，韓國瑜以英語喊出「絕不投降」，藉此致敬已故首相邱吉爾（Winston Churchill）的精神。（圖擷自臉書）

    立法院長韓國瑜近日率領跨黨派立委訪問英國，他14日參訪英國國會，並在出席歡迎酒會時致詞，韓國瑜以英語喊出「絕不投降」，藉此致敬已故首相邱吉爾（Winston Churchill）的精神。（圖擷自臉書）

    立法院長韓國瑜近日率領跨黨派立委訪問英國，他14日參訪英國國會，並在出席歡迎酒會時致詞，韓國瑜以英語喊出「絕不投降」，藉此致敬已故首相邱吉爾（Winston Churchill）的精神，他也提到，台灣人最感驕傲的是台灣的民主制度，國人不僅珍惜得來不易的民主制度，也願意全力保護這份成就。

    韓國瑜在致詞時細數英國的「軟實力」和數百年來對世界的影響力，並提到英國從亞瑟王到哈利波特，處處充滿驚奇，他也提到英國已故首相邱吉爾，並表示邱吉爾象徵英國民族要面對苦難、遇到挑戰的時候，決不退縮、「Never surrender」（絕不投降）。他的這句話說完也立刻獲得台下掌聲。

    韓國瑜也提及台灣在經貿、科技和醫療領域的成就，並強調，台灣人最感驕傲的，依然是台灣的民主制度，民主已深植於台灣2300多萬人的DNA，國人不僅珍惜得來不易的民主制度，也願意全力保護這份成就，同時渴望與世界所有民主國家結為好友。他也感謝英國友台小組對台灣的協助，在國際上為台灣發聲，並指「我們在國際上非常孤獨，但是我們相信，我們的努力總有一天會成功」。

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