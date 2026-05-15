醫美偷拍燒2週才勒令停業 洪婉臻轟北市府無視中央4公文連催

台北市議員洪婉臻痛批市府，無視中央連續4次發文要求北市府從重量處偷拍的醫美診所。（記者何玉華攝）

知名連鎖醫美診所在5月1日被吹哨者揭露疑涉針孔偷拍，檢警啟動調查後，案情如雪球般擴大，台北市長蔣萬安今（15）在議員洪婉臻追問下表示，昨天晚間到新北地檢署看完畫面後，今天已勒令業者停業，卻未回答被停業的是哪家業者；洪婉臻會後受訪痛批市府「打十八大板都不夠」，中央連發4公文要求從重量處，市府視而不見，還老是牽拖中央，「好的都是你台北市，壞的都是中央，那我們選你做市長要做什麼?」

洪婉臻指出，醫美偷拍受害者組成的群組已經超過2000人，顯示受害者不計其數，市府卻到昨（14）天晚上才去新北地檢署看畫面，距離吹哨者揭露事件至今已經過了2週；之前衛生局長在答詢質詢時都表示要看司法進度再決定後續的裁處，但高雄昨已勒令兩業者停業，台南也已經公布合格的醫美診所，台北市還沒有動作。

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中央衛生福利部自5月8日到11日，連續發出4份公文要求北市從重量處，北市居然視而不見，「難道這些被偷拍者的權益不重要嗎？未來還能有所期待嗎？」蔣萬安竟然還敢大言不慚說做了非常多，還說去年已經要求中央訂定實名制購買針孔設備，「我在113年就提案要求市府各局處去公共場所實地稽查，市府至今做了什麼？」

洪婉臻表示，全市約有200多家醫美診所，但115年的稽查紀錄只有3份，還是業者自主繳交的「完全合格」，這不是自打臉嗎？中央地方各有權責，蔣萬安是台北市長，就應該對台北市民負責，老是牽拖中央，「好的都是你台北市，壞的都是中央，那我們選你做市長要做什麼？」

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