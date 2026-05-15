立法院19日邀卓揆專案報告國防特別條例 若同意籌編20日加開院會

立法院朝野黨團同意5月19日邀請行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，提出保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項專案報告並備質詢。（資料照）

立法院上週三讀通過國防特別條例，預算上限匡列7800億元。立法院會今天開會時，朝野黨團討論後達成共識。立法院副院長江啟臣表示，各黨團同意5月19日邀請行政院長率同相關部會首長列席，提出保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項專案報告並備質詢，專案報告後，如立法院同意行政院籌編第一批發價書採購特別預算案，則於5月20日下午加開院會，邀請行政院長率同相關部會首長列席，報告該特別預算案編製經過並備質詢。

立法院黨團協商結論，各黨團同意5月19日下午邀請行政院長率同相關部會首長列席，提出保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項專案報告並備質詢，質詢人數由國民黨黨團推派3人、民進黨黨團推派3人、台灣民眾黨黨團推派1人進行，每位委員詢答時間15分鐘，質詢順序依例授權議事處辦理。原定施政質詢議程順延至下次會議進行。

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黨團協商結論指出，上開專案報告後，如經立法院同意行政院依保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例籌編第一批發價書採購特別預算案，則於5月20日下午加開院會，與5月15日、19日合併為一次會，請行政院於5月20日中午以前將特別預算案送至立法院，各黨團同意將其增列納入本次院會報告事項，並於5月20日下午2時30分邀請行政院長、主計長、財政部長、國防部長及相關部會首長列席報告該特別預算案編製經過並備質詢，質詢人數由國民黨黨團推派5人、民進黨黨團推派5人、台灣民眾黨黨團推派2人進行，質詢順序依例授權議事處辦理。議案詢答完畢後即交審查，各黨團同意不提出復議。

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