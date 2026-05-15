李乾龍曝追蹤器「太太裝的」 民進黨：國民黨與尹乃菁抹黑應道歉

國民黨副主席李乾龍。（資料照）

國民黨日前指控其副主席李乾龍座車遭裝追蹤器，並懷疑是由執政黨所為，李昨天回應媒體詢問時笑稱「是我太太裝的」。對此，民進黨發言人李坤城今（15日）表示，若整起事件如李乾龍所言，證明當初國民黨文傳會主委尹乃菁對總統賴清德的指控為假，民進黨嚴正要求，國民黨與尹乃菁本人對烏龍爆料、惡意抹黑，向賴總統與社會大眾道歉。

關於整起事件，李坤城回顧，從尹乃菁主動向媒體披露，李乾龍座車遭裝追蹤器，並握有證據，意有所指的誣陷賴總統要對此負責，否則將在卸任後追究到底；李乾龍本人同時卻說「沒有、沒有」，直接打臉尹乃菁。

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李坤城說，指控國家元首犯罪何其嚴重，若最後的真相真如李乾龍所言為其太太所為，就證明整起事件是國民黨與尹乃菁在自導自演，一個民主國家的最大在野黨，竟然有如此荒謬至極的言行，令人不齒。

李坤城強調，台灣早已是民主法治的國家，絕不可能再走回過去國民黨威權統治時期，運用國家機器對人民甚至是政敵進行政治偵防，國民黨過去擅長濫用的手段，民進黨不可能也不會去做。因此，對於國民黨與尹乃菁日前針對總統不實的指控，民進黨要求，國民黨與尹乃菁本人應立即向賴總統與社會大眾道歉。

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