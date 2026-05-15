白宮川習會摘要未提台灣 王定宇：相對最好的劇本

美國總統川普近日前往中國訪問，昨日更與中國國家主席習近平展開會談。（法新社）

美國總統川普正訪問中國，昨日與中國國家主席習近平展開會談，後續白宮對外釋出的會談摘要，通篇未提台灣。立委王定宇對此直言，美方在會後聲明中對台灣議題輕描淡寫，「中共和親共人士要崩潰了！」、「現在就是相對最好的劇本！」

王定宇在臉書發文指出，川習會昨天舉行，白宮剛剛對外釋出會談摘要，通篇未提台灣。不少分析人士直言，川習會對台灣最好的情況，就是台灣議題在這兩大強權的對話中「被邊緣化」，屬於台灣的最佳劇本就是川普未在習近平面前對軍售或官員訪台做出任何限制性承諾，美方在會後聲明中對台灣議題輕描淡寫，甚至完全不提是最好。

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對此王定宇表示「中共和親共人士要崩潰了！」、「現在就是相對最好的劇本！」

王定宇在另一則發文也分享，魯比歐今天在中國領土上接受NBC專訪，記者問他：「中國會武力犯台嗎？」魯比歐的回答畫龍點睛：「北京更希望台灣用選票、而不是砲彈解決問題。」言下之意清晰無比：武力選項，美國不接受。

王定宇分析，這句話，就是川普透過國務卿對全世界發出的正式聲明，「美國對台政策，零改變。」至於昨天下午吵翻天、追問「川普為何對台灣問題沉默不語」，答案就在這裡。川普不說話，因為魯比歐已經說完了，「沉默」是最乾淨的外交技巧。

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