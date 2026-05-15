川習會摘要美中不同調！分析：華府不認為台灣議題可談判

美國總統川普正在中國進行國是訪問，並與中國國家主席習近平會面。（路透）

川習舉行會談後，美中雙方會後摘要內容不同調。美學者今天向中央社記者分析，這代表雙方優先事項不同，台灣議題是中方的重中之重，而白宮聲明未提及台灣，顯示對華府來說，這並非可以談判的事項，美方更重視經濟、伊朗局勢等議題。

美國總統川普（Donald Trump）正在中國進行國是訪問，中國國家主席習近平今天稍早在北京人民大會堂為川普舉行盛大歡迎儀式，雙方隨後進行會談，歷時約2小時15分鐘，晚間舉行國宴。川普預計15日與習近平進行茶敘及工作午餐，隨後返美。

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華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）美中關係專家金沛雅（Patricia Kim）接受記者視訊訪問表示，北京顯然清楚知道如何讓川普留下深刻印象，中方準備了高規格的歡迎儀式，包括檢閱中國解放軍儀隊、跳躍歡呼的學童及參觀天壇公園等。這種排場對川普非常管用，她認為，這有助營造正面氣氛。

這是時隔近9年川普再次訪問中國，他與習近平上次會面是去年10月在韓國釜山。川習這次會談的時間比原先規劃還長，新華社報導，習近平在會談中表示，台灣議題是中美關係中最重要的問題，處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突；習近平還說，他和川普同意將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位。

不過，白宮發布的「川習會」摘要並未提及台灣。

●白宮會後摘要聚焦經濟及伊朗 台灣並非可談判事項

金沛雅分析，美中雙方都在以不同的方式處理「觀感問題」，北京希望展現其在台灣議題上採取強硬施壓的姿態，華府則希望將焦點維持在經濟合作上。

美國賓州大學裴利世界學院（Perry World House）資深專案經理善學（Thomas Shattuck）受訪表示，這反映了雙方各自認為最重要的事項。台灣議題顯然對中國來說是重中之重，而美國在會後摘要未提台灣，「顯示了這並非可以拿來談判的事項」。

金沛雅也說，不認為白宮特別想討論台灣議題，但中方要求，討論此事有其重要性，這顯示出雙方試圖以不同方式處理各自優先事項：北京公開大談台灣，而美國公開大談伊朗。

另外，前美國在台協會（AIT）理事主席、現為華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員的卜睿哲（Richard Bush）分析，中方訴求的妥善處理台灣議題，既是針對美國政府，也同樣是針對台灣。但客觀而言，是中國自身的行為造成其宣稱反對的不穩定局勢。

白宮發布川習會摘要指出，川習兩人進行「良好」的會談，美中一致同意伊朗絕不能擁有核武，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）必須保持開放，以確保能源自由流動。川習兩人也商討如何加強兩國經濟合作。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）引述一名白宮官員報導，川普在會中並未回應習近平針對台灣的言論，而是跳到下個議題。另一名美國資深官員則說，雙方在會中針對該議題重申各自長期以來的立場。

●盧比歐重申美對台政策未變 學者預期川普不會抵制對台軍售

川習會前，川普曾預告，他將和習近平討論美國對台軍售議題，引發美對台政策恐改變的疑慮。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天會後接受美媒專訪指出，美對台政策至今沒有改變；對台軍售議題並非今天討論重點。

金沛雅指出，盧比歐強調美對台政策保持不變，這點令人感到安心，同樣令人放心的是，目前未看到包括川普或其他美國官員，發表任何暗示政策會改變的聲明，「至少就目前而言，最糟的情況看似已避免了」。

善學表示，他不認為川普會抵制對台軍售案，川普清楚，當外國透過軍售程序向美採購武器，會為美國創造就業機會。「對一個如此重視經濟和製造業的人來說，為什麼要阻止呢？為什麼要透過阻擋台灣採購昂貴武器，來損害美國企業利益呢？這對美國經濟可是件好事。」

●戰爭部長罕見出席美中峰會 凸顯美方重視伊朗議題

此外，對於美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）一同出現在川習談判桌上，金沛雅表示，這確實是罕見情況，美中軍方交流通常透過其他的雙邊國防對話或區域安全會議進行，並非兩國峰會。赫格塞斯的出現可能是要向中方說明荷莫茲海峽的現況。

善學同樣認為，其中一個可能原因跟伊朗戰爭有關，美國希望促使中國介入。其他可能原因包括討論是否在軍事領域或核武領域，針對人工智慧的應用成立某種形式的工作小組。

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