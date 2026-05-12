台中免費營養午餐納私校卡關！何欣純主張全補助 江啟臣可評估

台中市新學年起公立國中小學營養午餐免費。（記者廖耀東攝）

台中市新學年度起公立國中小學免費營養午餐上路，多名議員提案午餐免費不應「丟包」私校學生，應一體適用，議會教育文化委員會今審議提案後，召集人李中指出，因已不及提追加預算，裁示研議辦理或請下屆市長評估；民進黨市長參選人、立委何欣純指出，她早主張公私立學生一併照顧；國民黨市長參選人、立法院副院長江啟臣則指出，未來可視市府財源再評估。

台中市長盧秀燕1月宣布，台中自115學年度起實施公立國中小學營養午餐免費政策，但政策一發布外界質疑未納私校學生，議會不分黨派議員也多爭取擴大照顧私校學生，但盧秀燕最後僅折衷擴大照顧私立高中職以下弱勢生，私校一般生仍被排除在外。

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眼看政策9月上路在即，台中多名議員再度提案盼私校學生不能被「丟包」，也應納入補助對象，教育局長蔣偉民指出，若要擴大補助私校學生還要再增3億預算，財源有困難。

因議會教育文化委員會今日審查市府今年度追加預算，該項提案已來不及另提追加預算可辦理，且市府之前已多次表明財源有問題，委員會召集人李中裁示，請教育局研議辦理，或請下屆市長評估。

何欣純指出，她主張所有的學生均是台中的孩子，未來將推動公私立國中小學校午餐全面免費，讓所有孩子都能獲得公平照顧，不因就讀公私立學校而有差別待遇。

江啟臣則指出，肯定台中在財政辛苦的情形下，推出公立國中小學營養午餐免費政策，未來若市府財政許可，將再研議擴大實施，讓學生吃得更好、家長負擔更少。

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