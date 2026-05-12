藍營彰縣長提名完結篇？蕭景田通知魏平政明北上 「很高機率」徵召提名

國民黨考紀會前主委、律師魏平政，在確定彰化謝家「維持現狀」才決定爭取提名。（取自魏平政臉書）

國民黨彰化縣長提名作業峰迴路轉，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今天（12日）表示，他已經通知考紀會前主委、律師魏平政明天（13日）北上，因為有「很高機率」獲得徵召提名，只有儘速提名，才能進行後續鄉鎮市長的提名。

蕭景田指出，明天是星期三，國民黨主席鄭麗文將會主持中常會，由於彰化縣長提名人選遲至今天仍是懸而未決，他建議黨主席要儘速敲定，不宜再拖下去。

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蕭景田強調，根據國民黨的縣市長徵召提名辦法，如確定明天公布彰化縣長徵召人選，今天國民黨提名小組委員會就要開會討論，在同意人選後，由黨主席在明天的中常會公開宣布並授旗，被提名人也會在場。

不過，他也補充說明，魏平政明天將會跟他一起北上，這是他通知魏平政的。這是他目前的判斷，提名的機率很高。

蕭景田強調，「藍白合」是彰化縣長選舉的共識，這點應該沒有疑問。至於，外界一再認為魏平政是「空將」，但他出身社頭，不只是家族經營琨蒂絲褲襪的副總經理，也參與彰化律師公會，他在2、3年前就已表態想選縣長，但因為基於尊重謝家，直到今年春節前確認謝家長輩決定讓謝衣鳯選立委、謝典霖選議長，也就是「維持現狀」，魏平政才決定參選縣長。

蕭景田表示，魏平政不是突然要參選縣長，也並非空降，未來有關彰化縣政見，將採集思廣義的作法，只要是好的政策，都可以納入。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田建議黨中央，彰化縣長徵召提名應儘速完成。（資料照，記者張聰秋攝）

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