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    首頁 > 政治

    立院四度協商國防特別條例破局 最快週五院會表決

    2026/05/06 17:56 記者陳治程、林哲遠／台北報導
    立法院長韓國瑜今天下午主持黨團協商，研商「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等案。（記者田裕華攝）

    立法院長韓國瑜今天下午主持黨團協商，研商「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等案。（記者田裕華攝）

    立法院長韓國瑜今（6）日下午主持第四次國防特別條例草案協商，各界關注朝野立場分歧大的預算上限可否獲得共識，然經朝野黨團代表兩輪發言，韓國瑜最終宣布協商未達成共識，後續審議「依規則處理」，由於該案已過一個月協商冷凍期，本週院會是否會將該案排入表決議程，尚待朝野討論決定，最快週五上演表決大戰。

    國民黨立委賴士葆協商時表示，他支持國民黨主席鄭麗文的「3800億+N」版本，但N要具象化，就是4200億元，加起來共8000億元。

    民眾黨立委王安祥則說，由於第一批國防部標案的金額約3000億元，與民眾黨版的4000億元有差，但大家都很急著要軍購通過，只要發價書來就會編列預算，數字為第一批約3000億、第2批約5000億元，大概也是8000億元的規模。

    民進黨團則訴求依政院版的1.25兆元通過，總召蔡其昌說，不是他不知道輕重緩急，但這很像是在問「要砍左手還右手」，更稱「可不可以砍小指頭就好？」

    歷經國民黨、民進黨和民眾黨團各兩輪發言，韓國瑜最終宣布朝野仍未對該案達成共識，後續「依規定處理」，宣布散會。

    據了解，由於軍購條例草案已於3月27日逕付二讀黨團協商，上（4）月27日已過一個月協商冷凍期，儘管週二程序委員會未審定議程，因此在今日協商破局後，仍有機會由各黨團排入週五院會的議程草案中，但最終是否在本週五逕行表決，仍待朝野黨團討論決定。

    民進黨團則會繼續主張政院所提一．二五兆版軍購條例，並持續向社會傳達此論述，但同時也希望表決時程越快越好，畢竟軍購已不能再拖，只盼國民黨團能盡量再將金額向上調整。

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