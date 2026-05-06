賴總統突破中國封鎖出訪史瓦帝尼 法媒：有如「不可能的任務」

圖為賴清德總統出席恩史瓦帝三世國王國宴。（資料照，總統府提供）

總統賴清德突破中國外交封鎖，順利出訪友邦史瓦帝尼，並於昨日順利返抵台灣。法國媒體形容此次外交行動有如「不可能的任務」。無國界記者組織（RSF）也透過法媒指出，中國對台軟硬兼施，既阻礙台灣正常運作，又與台灣在野黨往來。

賴總統原訂今年4月22日出訪史瓦帝尼，但因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加3國取消飛航許可，導致行程延後。賴總統改於5月2日搭乘史瓦帝尼國王專機抵達當地展開國是訪問，並於5日返台。

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巴黎人報（Le Parisien）於4日晚間以「大衛對抗歌利亞：非洲最小國之一史瓦帝尼如何抵抗中國」為標題，報導台灣透過這場高風險的外交行動，與在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼接觸，挑戰北京當局，報導形容此次行動有如電影「不可能的任務」（Mission: Impossible），並指低調審慎的操作，凸顯中國與其少有的幾個對手之間日益緊張的關係。

法國廣播電台（Radio France）於4日的報導也指出，中國雖然竭盡全力阻止台灣總統賴清德出訪史瓦帝尼，但最終訪問依舊成行。無國界記者組織（RSF）主席韓石（Pierre Haski）在節目中表示，在全球正逢戰亂和危機之際，對於中國是否有可能攻擊台灣嗎？許多人都在想這是否為中國採取行動的良機，對此韓石認為短期內發生這種情況的可能性不大，因為要入侵台灣遠沒有實力對比所顯示的那麼簡單，且包含美國及日本都對台灣表達支持，加上台灣在半導體生產中的地位，萬一發生衝突，全球經濟將蒙受巨大衝擊。

不過韓石也強調，中國在許多層面加以干預，使台灣處境艱難。中國透過其「支票外交」導致承認台灣的國家大幅減少，加上頻繁的軍事演習，以及致力於分化台灣人，都顯示中國的目標只有一個：統一。

韓石也指出，為了實現這個目標，中國採取了胡蘿蔔加大棒的策略，其中大棒的手段包括阻礙台灣作為一個國家正常運作、在島內發動資訊戰、恐嚇其他國家等。另一方面中國國家主席習近平近期在北京與中國國民黨主席鄭麗文會面，為10年來首見，這也被視為一種誘餌，象徵性地削弱台灣人面對中國共產黨時的團結。

韓石也示警，台灣將於2028年舉行總統大選，屆時現任總統將與國民黨候選人展開角逐，中國將不惜一切代價，包括使用卑鄙手段，全力確保國民黨勝出。

賴清德總統與恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）擁抱。（資料照，總統府提供）

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