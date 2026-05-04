矮化台灣中配曬「國旗證照」 拍抖音反遭小粉紅砲轟出征

一名嫁到台灣的中國配偶，日前在抖音分享在台考到中餐技術士證件，小粉紅一見上面出現大量「民國」、「中華民國」、「台灣國旗」等字眼與圖片，瞬間湧入其貼文留言出征。（圖擷取自中國抖音，本報合成）

首次上稿 05-03 22:24

更新時間 05-04 06:42

近年發生多起中配透過社群平台，大肆宣揚武統台灣言論，移民署接獲民眾檢舉，依法廢止依親居留許可並遣送回中國的案例，然而仍有不少中配持續做出類似行為。一名中配主動在社群矮化台灣主權，她在抖音曬出考上台灣中餐技術士證件，未料不僅沒有獲得同胞祝福，反而慘遭小粉紅瘋狂圍剿出征，引發議論。

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在中國抖音帳號名為「浠峰媽媽在中國台灣省」的張姓女網友，昨（2）日分享自己在今年4月底，通過中華民國技術士「中餐丙級葷食」的廚師考試，並在貼文中曬出證件照。畫面顯示，張女僅用一條紅線大致蓋住身分證統一編號，其他如大頭照、民國出生年月日、台灣「青天白日滿地紅」國旗等資訊，則完全沒有打碼掩藏。

「中華民國」4字、台灣國旗等畫面一出，讓大批小粉紅留言怒轟，「解放台灣，刻不容緩」、「還民國，還在幻想中」、「偽證！民國早就滅亡了」、「什麼時代了，還在民國」、「哪裡還有民國這玩意兒？」、「民國是什麼鬼，1949年就滅亡了」、「民國不是早就亡了嗎？現在還敢用民國」、「民國38年政權就滅亡了，哪來的民國71年115年」、「百度說中華民國1949年就滅亡了，這應該是解放前的證件」。

據了解，中國國民黨在1949年（民國38年）不敵共產黨，率領軍隊與大批家眷逃難到台灣，中共自此展開70多年的統治，期間除了全力抹消國民黨在各地留下的歷史痕跡、將留在中國的國民黨籍人士批鬥為「黑五類」，還透過學校教育人民，滯留台灣的國民黨全是「國民黨反動派」（中共對國民黨蔑稱）餘孽，未來武統台灣，必須跟台獨分子一起徹底殺光，以祭奠被國民黨殺害的數千萬名中國人亡靈。

消息傳回台灣，有「熱心網友」解釋身分證第二碼數字為「9」，代表持有者是以居留證入籍的中國人，眾人對此吐槽「可以去檢舉了吧」、「1982年根正苗紅的粉蛆」、「都打中國台灣省了，也不用遮了，以後領中國身分證」、「可以先保存下來，以後講幹話就檢舉，牠就會被遣返了」、「中國粉紅腦大媽，不意外就是小微這種大山農村出來的」、「有矮化我國國格言行不受我國歡迎，有可能導致她被移民署遣返」、「方便讓人向移民署檢舉，牠試圖消滅中華民國台灣主權存在的事實」。

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