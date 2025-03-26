詹江村曾高呼「支持統一」 小粉紅怒嗆︰國民黨是一群廢物+爛貨

曾發文高呼「支持統一」、聲援中配網紅「亞亞」的國民黨議員詹江村，其言論卻遭中國小粉紅砲轟。（圖擷取自中國微博、資料照，本報合成）

2025/03/26 21:20

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞散布武統言論，被廢止依親居留許可，已在昨（25日）返回中國，事後許多親中人士跳出來聲援亞亞，控訴台灣政府「打壓言論自由」。曾聲援亞亞的國民黨議員詹江村，再度為亞亞抱屈聲稱「罪不致死」，不過有網友挖出詹江村當時「支持統一」的親中言論，早被中國小粉紅砲轟圍剿。

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據悉，亞亞在今年3月11日被人檢舉，多次透過公開網路平台發布充斥「鼓吹武統」等言論影片，被移民署以涉違反兩岸人民關係條例及相關規定約談調查。對此，詹江村在同月13日於臉書發文聲援亞亞，「我支持二岸統一，我希望有生之年，有機會直接開汽車自駕到大陸享受大好河山。我希望中華民國壯大，以三民主義統一中國，解救苦難大陸同胞，移民署不要約談我。」

事後移民署廢止亞亞在台依親居留許可，5年不許再申請依親居留，亞亞為此哭訴移民署和台灣人「把她與家人推向萬劫不復的深淵」，更在25日搭機離台前，召開記者會堅稱自己言行沒錯。為此，詹江村也再度發文聲援亞亞，指出她「罪不至死」，不能因為這樣就驅逐她，並痛斥反共網紅「閩南狼」跟「八炯」挑釁中國人民解放軍的行為，對台灣國家安全的危害「遠超過亞亞」。

然而，詹江村發布「支持統一」等親中言論，被人截圖傳到中國社群平台後，反遭眾多忠於中國共產黨的愛國小粉紅無情嘲諷。其中，擁有高達586萬粉絲追蹤的中國微博帳號「斯圖卡98」，更是以在中國共產黨執政下的中國人民，自幼學習到的歷史角度來發文嗆詹江村，「國民黨是怎麽被趕到台灣島的，你們這幫老藍男心裡沒點數的嗎？所以，國民黨就是一群廢物+爛貨。」

其他中國網友也留言開酸，「9.9包郵，寄幾頓反思券給它們」、「被民進黨打成狗，丐幫還想爭天下？」、「是挺苦難的，當他們在（中國）的時候」、「這是喝了多少馬尿，才會有這樣大膽的想法！」、「說得好像它們在島上實現了『三民主義』似的」、「這貨最合適得到一張功德林戰俘管理所的入場券了」、「如果用中華民國的名義來中國，中華人民共和國的人把你的腿打折」。

還有中國網友提醒，勿忘「國民黨反動派」（中共對中國國民黨的歷史貶稱）給中國帶來的歷史傷害，「國民黨就是殘渣余孽」、「國民黨就是爛，到哪都爛」、「國民黨反動派早日滅亡就是對中華民族的唯一貢獻」、「412之後那幫子跟孫先生的理念背道而馳了，深究的話他們的正統性都能質疑」、「國民黨罪行都沒有清算結束呢，不把這個歷史事實講清楚，怎麼對得起上千萬被國民黨殺害的人民群眾呢」。

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