藍營軍購版本喬不攏！ 藍委批黨中央吵鬧難看：嗆不配合「演出」

國民黨團總召傅崐萁（右）、書記長林沛祥（左）日前出席黨團協商，繼續討論行政院國防特別條例草案。（本報資料照，記者羅沛德攝）

立法院長韓國瑜6日將四度召集朝野協商，研商國防特別條例草案，國民黨因「3800億＋N」、8000億軍購版本未達成共識，目前黨中央堅持3800億元+N，但部分黨籍立委支持匡列8000億元，國民黨團將在5日召開黨團大會，不排除可能會繼續討論凝聚共識。某支持8000億版本立委表示，不需要在另外協調，也討論不出什麼結果，黨中央吵吵鬧鬧很難看，藍委們沒有打算配合演出。

針對國防特別條例草案匡列金額，國民黨中央堅持匡列，3800億元+N版本，甚至在國民黨團4月29日召開黨團大會討論前，動員相關人士致電黨籍立委遊說。不過，當天支持8000億與支持黨版3800億元+N的立委各自表述、意見紛歧，要選縣市長的立委多數表態「不能通過3800億元+N」。最後有立委提議「記名投票」，但黨團幹部隨即宣佈散會，5月5日將再召開黨團大會。

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國民黨團總召傅崐萁在會後受訪指出，下一次立法院會是5月8日，還有時間進行溝通，黨團一定會做最民主的溝通，並在凝聚共識後，以最快時間向外界報告。

一名傾向軍購條例預算規模8千億元的藍委說，黨團內部上次已經幾乎大家都發表意見了，且縣市首長們，包含新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、前國民黨主席朱立倫，甚至韓國瑜等黨內大咖都表態很清楚了。立院黨團一直以來都是很理性的在討論，針對議題本質，即便不同的意見仍然可以以團結為重，只是沒想到黨中央竟然把內部意見不同這樣正常的事情拿到檯面上，讓綠營看笑話，這一點我們始料未及，也無法接受，所以藍委不會跟著這麼幼稚的劇碼走，還是會保持正常、理性的溝通。

至於5日將召開黨團大會，是否有望於朝野協商前黨團內部先行定調版本？該名藍委直言，上次大家真的都表達蠻清楚，包含委員的不同想法與人數、2026選將的看法與憂慮、現任縣市長的發言、黨內大咖的看法，她認為不需要再另外協調，也討論不出什麼結果，黨中央吵吵鬧鬧很難看，國民黨立委們沒有打算配合演出。

立委張嘉郡表示，自己沒特別意見，就是支持軍購，一切以強化自主國防能力為考量，無須泛政治化。

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