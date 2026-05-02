為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陳佩琪羨慕斑斑「這麼多人幫出氣」 網：對總統夫人的執念太深

    2026/05/02 14:48 即時新聞／綜合報導
    陳佩琪。（資料照）

    陳佩琪。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪，近期發文稱總統賴清德領養的愛犬斑斑為「殘障三腳狗」，因「殘障」詞具歧視意涵遭撻伐。陳佩琪昨（1日）在該則貼文留言稱「經過這幾天、這麼多人幫您出氣...，斑斑，您的心情應該好多了吧？」對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」表示「陳佩琪到底有什麼困難？」有網友留言稱「對總統夫人的執念太深，以致於對總統官邸的狗狗萬分嫉妒」、「斑斑本來就心情很好，因為斑斑本身沒有電子腳鐐」。

    粉專「Mr.柯學先生」今日發文並附上圖卡大酸，圖卡顯示「陳佩琪再酸斑斑，這麼多人幫您出氣，斑斑您心情應該好多了吧，總統大人還前來秀秀您，這麼好的待遇羨慕死我了」，「Mr.柯學先生」嘆說「第三壺鈴（陳佩琪）到底有什麼困難？」

    消息曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「浪費時間討論她，夫妻兩個ㄧ個樣嘴賤」、「真是夠了！跟一隻狗斤斤叫，這位貪污犯的夫人是有病沒去看醫生嗎？」、「對總統夫人的執念太深，以致於對總統官邸的狗狗萬分嫉妒」、「斑斑本來就心情很好，因為斑斑本身沒有電子腳鐐」。

    相關新聞請見︰

    為何一直扯斑斑？陳佩琪稱「跟您一樣殘障但待遇不如您」再挨轟

    粉專「Mr.柯學先生」今日發文並附上圖卡。（圖擷取自「Mr.柯學先生」臉書粉專）

    粉專「Mr.柯學先生」今日發文並附上圖卡。（圖擷取自「Mr.柯學先生」臉書粉專）

    陳佩琪昨留言指出，「經過這幾天、這麼多人幫您出氣，數天有數十則，有些還高掛頭版頭條，斑斑，您的心情應該好多了吧？」（圖擷取自陳佩琪臉書）

    陳佩琪昨留言指出，「經過這幾天、這麼多人幫您出氣，數天有數十則，有些還高掛頭版頭條，斑斑，您的心情應該好多了吧？」（圖擷取自陳佩琪臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播