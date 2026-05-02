陳佩琪羨慕斑斑「這麼多人幫出氣」 網：對總統夫人的執念太深

陳佩琪。（資料照）

民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪，近期發文稱總統賴清德領養的愛犬斑斑為「殘障三腳狗」，因「殘障」詞具歧視意涵遭撻伐。陳佩琪昨（1日）在該則貼文留言稱「經過這幾天、這麼多人幫您出氣...，斑斑，您的心情應該好多了吧？」對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」表示「陳佩琪到底有什麼困難？」有網友留言稱「對總統夫人的執念太深，以致於對總統官邸的狗狗萬分嫉妒」、「斑斑本來就心情很好，因為斑斑本身沒有電子腳鐐」。

粉專「Mr.柯學先生」今日發文並附上圖卡大酸，圖卡顯示「陳佩琪再酸斑斑，這麼多人幫您出氣，斑斑您心情應該好多了吧，總統大人還前來秀秀您，這麼好的待遇羨慕死我了」，「Mr.柯學先生」嘆說「第三壺鈴（陳佩琪）到底有什麼困難？」

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消息曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「浪費時間討論她，夫妻兩個ㄧ個樣嘴賤」、「真是夠了！跟一隻狗斤斤叫，這位貪污犯的夫人是有病沒去看醫生嗎？」、「對總統夫人的執念太深，以致於對總統官邸的狗狗萬分嫉妒」、「斑斑本來就心情很好，因為斑斑本身沒有電子腳鐐」。

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為何一直扯斑斑？陳佩琪稱「跟您一樣殘障但待遇不如您」再挨轟

粉專「Mr.柯學先生」今日發文並附上圖卡。（圖擷取自「Mr.柯學先生」臉書粉專）

陳佩琪昨留言指出，「經過這幾天、這麼多人幫您出氣，數天有數十則，有些還高掛頭版頭條，斑斑，您的心情應該好多了吧？」（圖擷取自陳佩琪臉書）

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