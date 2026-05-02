為何一直扯斑斑？陳佩琪稱「跟您一樣殘障但待遇不如您」再挨轟

陳佩琪週五晚間又繼續扯斑斑「這麼多人幫您出氣，把我這人類罵得體無完膚，斑斑您看了，心情應該好多了吧？」、「我這人類啊，雖跟您一樣殘障，且是比您還凄慘的多重殘疾，但是待遇實在不如您」，相關言論持續引發網路炎上。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城等案一審判刑17年，柯妻陳佩琪上月29日（週三）發文時竟稱「柯文哲竟比賴清德那隻殘障三腳狗斑斑還不如」，引發網友砲轟。不料陳佩琪先是於週四又於自己發文留言稱「殘障又怎麼嗎？我不覺得我殘障人家就會羞辱我啊？！」週五晚間又繼續扯斑斑「這麼多人幫您出氣，把我這人類罵得體無完膚，斑斑您看了，心情應該好多了吧？」、「我這人類啊，雖跟您一樣殘障，且是比您還淒慘的多重殘疾，但是待遇實在不如您」，相關言論持續引發網路炎上。

賴清德總統的愛犬斑斑近來被陳佩琪發文稱「殘障三腳狗」，她本週三在發文時細數柯文哲經歷：當了25年的重症醫師、8年首都市長、5年創黨的黨主席，接著竟扯到「斑斑」稱：「真不知何以致此、要你們如此對待他？我的先生、柯文哲，在你們這些人心目中竟比賴清德的那隻『殘障三腳狗』斑斑都還不如。」

請繼續往下閱讀...

這番言論隨即引發網友砲轟，陳佩琪卻稱「我沒有攻擊狗啊！」週四時陳佩琪又持續於自己發文留言稱「買交通票，我都出示我的殘障手冊，我有肺腺癌，曾切除1/5的肺，也有腦部囊腫異常，所以我有多重殘障的手冊，在醫院是以殘障人士名義被雇用，每年繳交殘障手冊給醫院去做登記，我做的很愉快又受人尊敬啊，殘障又怎麼嗎？我不覺得我殘障人家就會羞辱我啊？！」

到了昨日（週五）晚間，陳佩琪則是持續留言稱「經過這幾天、這麼多人幫您出氣，把我這人類罵得體無完膚，數天有數十則，有些還高掛頭版頭條，斑斑您看了，心情應該好多了吧？」

陳佩琪也表示，「聽說您還接收到您最喜歡的牛肉乾點心，且聽說我們總統大人還百忙之中前來秀秀您，帶您去出門去散心，還殷切提醒您怕您滑倒了，這麼好的待遇，羨慕死我了，所以您應該是走出陰霾、變好心情了吧！」

陳佩琪指出「至於我這人類啊，雖跟您一樣殘障，且是比您還淒慘的多重殘疾，但是實在不如您啦，被綠媒網軍柯黑名嘴攻擊到體無完膚，他們都幫您在罵我，讓我好生羨慕喔！」

陳佩琪提到，「我只不過說我那被抓去關快一年的老公啊，如同『賤人賤狗』般被司法折磨著，我也舉了實際例子，像檢查官想像一下理由就亂亂來搜索，法官關他一整年，問了個老半天，結果只聽柯黑講的，啊哈，不就是『賤人賤狗』，『豬狗不如』嗎？斑斑大人，我有說錯嗎？今天看到您和我老公受到的待遇之不同，知道我所言不假吧？嗚嗚，斑斑大人，出來幫我那可憐的賤狗老公說幾句話啦請，求求您了！」針對網友質疑她也稱「真的，斑斑得分，我在外面，手機不習慣，回台北繼續蹭斑斑」。

這番言論持續引發網友炎上，不少人除了持續留言批評，也有不少人直呼「是怎樣？到底是怎樣？斑斑怎麼了嗎？」、「他到底怎麼了⋯⋯看醫生好嗎」、「他的親朋好友可不可以救救他，帶他就醫或關心他一下好嗎」、「一直去扯斑斑幹嘛？只會讓人更賭X而已啊」。

柯妻陳佩琪上月29日（週三）發文時竟稱「柯文哲竟比賴清德那隻殘障三腳狗斑斑還不如」，引發網友砲轟。不料陳佩琪先是於週四又於自己發文留言稱「殘障又怎麼嗎？我不覺得我殘障人家就會羞辱我啊？！」（圖擷自臉書）

陳佩琪週五晚間又繼續扯斑斑「這麼多人幫您出氣，把我這人類罵得體無完膚，斑斑您看了，心情應該好多了吧？」、「我這人類啊，雖跟您一樣殘障，且是比您還凄慘的多重殘疾，但是待遇實在不如您」。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法